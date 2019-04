Toni Nadal: "Rafael es una persona lesionada que juega al tenis"

Toni Nadal ha dejado una de esas frases que llaman la atención y provocan reflexión. El director de la Academia Rafa Nadal y entrenador de toda la vida de su sobrino hasta hace poco más de un año, ha hablado sobre el estado de Rafa, que juega, se lesiona, vuelve, se lesiona,pero que es capaz de jugar al máximo nivel cuando está en condiciones.

Toni Nadal ha dicho que "Rafael no es un jugador de tenis. Es una persona lesionada que juega al tenis. Él quiere seguir jugando a pesar de sus problemas físicos. Quizá dos o tres años más. Hasta cuándo, quién sabe". Sus reflexiones recogidas por "Cinco Días" han sido en una charla para la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).

El tío del tenista se ha referido también a su concepto sobre el éxito: "El éxito no es ganar Roland Garros o el US Open, el éxito es mejorar. Ganar un Grand Slam no depende solo de mí, también de mis contrincantes. No sé si habrá uno o dos Federer en el torneo, o si habrá cinco Djokovic en la pista. Yo tengo que preocuparme de lo que depende de mí, de lo que puedo mejorar, y eso es el éxito. Por eso uno tendrá éxito siendo el mejor del mundo y otro lo tendrá siendo el número 100. Uno lo tendrá siendo dueño de Zara y otro regentando una tienda pequeña".

Sobre la nueva generación de tenistas indicaba que "los jóvenes del tenis son buenos, pero en general tienen menos compromiso. Yo he visto jugar a varios jóvenes y luchar poco, y he visto perder a Rafael, a Djokovic, a Federer, pero nunca sin dar lo máximo. Por eso, cuando nosotros llegamos al circuito los mejores tenían entre 21 y 23 años. Ahora los mejores tienen 29, 30, 32 o 37 años".