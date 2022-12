Tolo Sbert: "Debe haber un antes y un después en la justicia y en la forma de comunicar tras el caso Cursach"

LLevamos años hablando del Caso Cursach, un caso complicado con muchos implicados en el que al estilo de un guión de película se ha intentado vincular tramas policiales, empresariales y políticas en torno a la figura del empresario Bartolomé Cursach. Hoy hablamos con el que era su mano derecha, director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, que fue acusado de organización criminal, amenazas o coacciones entre otros delitos.

-Usted fue detenido el 28 de febrero de 2017 y 3 días después ingresaba en la cárcel…Hemos visto y escuchado el vídeo de su comparecencia ante el juez Penalva unos meses después. Llevaba entonces 6 meses en prisión y manifestó su miedo y desesperación porque creían a los testigos ciegamente y llegó a decir que era un proscrito, que estaba muerto….y que no quería pagar la fianza porque tenía miedo… ¿Cómo fue su paso por la cárcel?

El paso por la cárcel siempre es desagradable, intentas estar ocupado encontrarte con cosas que hacer, porque sufres constantemente por la familia, es lo que peor se lleva. Te centras en ti, en tu defensa porque tienes mucho tiempo para pensar y eso te lleva a alcanzar una depresión alta. En nuestro caso que sabíamos que éramos inocentes, la pregunta diaria, a cada hora a cada minuto era ¿por qué?, ¿ qué hemos hecho? Eso te tortura y te lleva a situaciones límite, la cabeza es muy traicionera.





-Todos los acusados han quedado libres de cargo, pero en este caso ha dejado destrozadas a muchas familias. A nivel laboral y personal, ¿cómo se encuentra, a qué se dedica?

A nivel profesional he perdido mi puesto de trabajo porque por la acción de los instructores y los policías desmantelaron la empresa. A partir de ese momento me quedo sin trabajo. Este tiempo me he centrado en preparar mi defensa y he ayudado a mi hija en su negocio.

He tenido que gastar todos mis ahorros en abogados y en vivir. No he ingresado nada durante cinco años. Estoy en una situación complicada, no puedo decir que estoy arruinado porque tengo una casa y siempre hay gente peor que tú, pero cuando has tenido todo... 40 años de trabajo, te has planteado tu jubilación y te encuentras en esta situación con 61 años a cuatro de jubilarte y sin respaldo económico, se hace difícil la verdad.





-Después de 7 años, ¿cómo afrontaba el juicio, en el que se llegó a pedir inicialmente para usted una pena de 8 años y medio?

El juicio lo afrontábamos con miedo, al principio pedían 85 años de cárcel por todos los delitos, después ocho años y medio y el fiscal los redujo a tres. Al principio hubo miedo. Veníamos de una instrucción muy deficiente o completamente inexistente, pero luego delante de nosotros vimos a tres magistradas en letras mayúsculas que imagino tuvieron que sufrir presiones de todo tipo, porque no era un caso fácil. Después de la declaración la expolicía se dieron cuenta de que todo se había construido sobre un castillo de arena.

-El juicio acabó con la absolución de todos los procesados, ¿se puede resarcir el dolor y el sufrimiento de una detención, de meses de cárcel, nombres mancillados?…No hay indemnización que pague eso, aunque evidentemente la piden.

Creo que tienes que aprender a convivir con ello, nosotros ahora tenemos que volver vivir con lo que nos ha pasado. Yo tuve una detención ilegal, no había nada. Estuve 10 meses en la cárcel, dos de ellos por miedo. Mi abogado me dijo quédate aquí porque es donde menos riesgo sufres. Cuando el juez perdió toda la fuerza decidí salir. Si esto me pasa a los 35 o 40 años vale, pero cuando te pilla con 57 y acabas con casi 62 pues ya no sé, nos han roto la vida. Recuperamos algo de alegría porque nos sentimos aliviados pero no sé si seré capaz de olvidarlo todo.

-Ahora se abre un nuevo episodio en esta historia, que para más de 20 personas ha sido una pesadilla. Los que montaron el caso Cursach el juez Penalva , el fiscal Subirán y los policías de Blanqueo están a punto de ser juzgados por presuntas irregularidades como intimidar a detenidos, manipular declaraciones, ocultar pruebas o revelación de secretos, gracias en parte a las conversaciones de whatsapp que trascendieron.¿Por qué cree que actuaron así?

Creo que entraron en una espiral de éxito, aplaudidos por un determinado medio de comunicación. Lo que buscaban era éxito y el poder usando los medios que fueran necesarios.





-El secreto de sumario se prolongó en varias ocasiones, durante 4 años de instrucción, lo que les impedía tener acceso a las investigaciones. ¿Cree que lo ocurrido supondrá cambios en el futuro procesal de otros casos?

Debe haber un antes y un después en la justicia y en la forma de comunicar estos casos tan mediáticos. En nuestro caso supuso nuestra muerte civil, yo he dejado estos años de usar el apellido de mi padre.

No podemos olvidar que hemos tenido un juez, un fiscal y unos policías que han sido una anomalía del sistema. Yo vuelvo a creer en la justicia.









-En el juicio, escuchamos al fiscal al borde de las lágrimas decir que este procedimiento ha sido un fracaso total, ¿qué espera del juicio que se abrirá contra los investigadores?. Recordamos que han pedido 37’5 años para el exfiscal Subirán, 32'5 para el juez Penalva y entre 30 y 33 años para los policías…





No volveré a hablar, esta es mi única entrevista en la radio. A partir de ahora guardaré silencio para dejar trabajar a la justicia. Insisto lo que yo no quería para mí y para mi familia que fue ese trato inhumano, no lo quiero para ellos. Tienen familia pido que la Justicia trabaje y dicte sentencia. Manifiesto mi máximo respeto hacia las personas que van a ser enjuiciadas y espero que el proceso no se contamine.





-Con el caso cerrado y a pesar de la absolución usted mismo ha llegado a decir que la gente seguirá pensando que son la mafia.

Hay una leyenda sobre la empresa de Cursach, una leyenda histórica completamente falsa. Existe ese sello pero hemos sido una empresa que hemos trabajado mucho y que nos hemos divertido trabajando.

No se tiene buena imagen de los empresarios en general y en este caso si trabajas en la noche es más complicado pero Cursach es un emprendedor con letras mayúsculas, es un hombre capaz de intuir el negocio como lo hicieron otros pioneros. Hemos sido muy trabajadores. Y aunque hemos conseguido limpiar algo nuestro nombre quien no nos conoce sigue pensando que somos mafia.