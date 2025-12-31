La sobrasada de ‘porc negre’ de Mallorca remonta y frena su caída en ventas

La sobrasada de Mallorca de ‘porc negre’ con Indicación Geográfica Protegida (IGP) ha experimentado un ligero incremento del 3 % en su comercialización durante el año 2025. Esta cifra supone un importante punto de inflexión después de tres años consecutivos de descensos, que habían acumulado una caída cercana al 30 % en las ventas, según el balance presentado por su consejo regulador.

Calidad y colaboración, las claves

El presidente del Consejo Regulador, Andreu Palou, ha explicado en COPE Mallorca que los descensos de años anteriores se debieron a factores como las crisis internacionales y los precios de las materias primas. Palou subraya que la clave para revertir esta tendencia ha sido la "colaboración entre lo que son los ganaderos y lo que son los elaboradores", un pilar fundamental para proteger y recuperar el sector.

El producto amparado por la IGP garantiza una calidad diferenciada, siendo la sobrasada de ‘porc negre’ el principal referente. Según Palou, el objetivo es seguir por este camino, ya que "la idea es continuar manteniendo esta línea de recuperación en base a un producto de mucha calidad, una gran calidad".

Nuevas recetas para un nuevo público

La promoción ha sido otra de las herramientas para impulsar las ventas, con presencia en eventos gastronómicos y en recetas de chefs de renombre. Además, Palou ha anunciado que se está preparando un libro digital con "preparaciones de platos rápidos y visuales" para dar respuesta a la demanda actual de los consumidores, que buscan productos adaptados a un ritmo de vida más acelerado.

De cara al futuro, el presidente del Consejo Regulador ha afirmado que es imprescindible no detenerse y seguir trabajando durante 2026 para que las cifras acompañen. El objetivo es que la mejora registrada este año se confirme y consolide la recuperación definitiva de uno de los emblemas gastronómicos de Mallorca.