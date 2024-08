El Rey apoya a un grupo de huérfanos de Ucrania en la Copa del Rey Mapfre en Palma

Ha sido la imagen del día en Club Náutico de Palma. El Rey Felipe VI se ha reunido con un grupo de niños huérfanos de Ucrania que pasan unos días en Palma gracias al proyecto puesto en marcha por la ONG "Amar Ucrania" y la colaboración con 'True Word' que ha propiciado el encuentro con el monarca ya ha organizado talleres con los niños.

A su llegada, el Rey ha saludado a los responsables de esta entidad y a los niños con los que ha hablado. Después los adolescentes y el Rey han firmado una bandera de Ucrania con la que han posado. Los chicos han salido a navegar después con True World en el barco científico.

Este grupo de adolescentes llegó el 17 de julio y se marchan ya mañana tras haber disfrutado de unas vacaciones y visitar la isla. Anastasia Kvach, presidenta de la asociación afirma " ha sido muy bonito y se llevarán este recuerdo. Me entristece que se vayan porque en este grupo los chicos tienen 17 años y cuando cumplan los 18 muchos se alistarán al ejército y los que no lo hagan ya no podrán salir. Muchos llevan la rabia de la guerra dentro y estamos trabajando mucho ese aspecto".

Carlos Pons, director de Proyectos Amar Ucrania, explica "estamos viendo que cuanto más edad tienen, porque hemos recibido varios grupos más rabia manifiestan, porque son más conscientes de la realidad y aquí trabajan con la psicoterapeuta para trabajar sus miedos y vienen a liberar su mente y el estrés".













Campus en Mallorca para niños huérfanos de Ucrania

La Asociación mallorquina de ayuda a los refugiados de Ucrania 'Amar Ucraïna' necesita ayuda para el campus para niñas y niños huérfanos de Ucrania en su albergue de Calviá. Por cada 8.000 € puede traer a 20 menores huérfanos de Ucrania.

Para poder financiarlo, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para poder traer hasta 11 grupos de niños que desean salir, aunque sea por unos días, del estrés de la guerra.

Durante estos días realizan excursiones, visitas culturales y disfrutan de la tranquilidad de Mallorca sin el estrés de escuchar cómo los misiles impactan cerca.

Este campus ofrece un hogar temporal sin barrera lingüística ni cultural porque hay otras niñas y niños refugiados, y con la presencia de una pediatra, una cocinera y una psicoterapeuta ucranianas que les facilitarán este período de vacaciones.

Explican la asociación que "monitoras y monitores les han preparado excursiones para que su mente se libere de las pesadillas y puedan disfrutar como lo hacen el resto de niñas y niños".