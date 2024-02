Retenciones kilométricas por obras en la MA-19: "Mucha gente ha perdido su vuelo. Ha sido un caos"

Durante la jornada del jueves, la terminal del aeropuerto parecía un maratón. La causa ha sido un atasco kilométrico por las obras que se han llevado a cabo en la autopista de Llucmajor en sentido aereopuerto. Desde las siete de la mañana, de los tres carriles, solamente uno de ellos estaba disponible para poder circular. El atasco también ha afectado a la Vía de Cintura en sentido aereopuerto. Las obras están previstas que finalicen a finales del mes de febrero o durante la primera semana de marzo.

NUMEROSOS AFECTADOS

María ha sido una de las afectadas. En declaraciones a Cope Mallorca, esta joven ciudadana mallorquina cuenta la odisea que ha sufrido para poder llegar al aereopuerto de Palma: "Estoy acostumbrada a viajar cada semana, por eso, cojo el bus para estar una hora antes en el aeropuerto porque controlo los tiempos. Hemos estado más de una hora en el autobús y, en un tramo que se hace en dos minutos, hemos tardado casi 35 minutos. Ha sido un auténtico caos", ha afirmado.

PÉRDIDA DE VUELOS

Por suerte, por décimas de segundo, María no ha perdido su vuelo. No todos los que le acompañaban en el trayecto del autobús han tenido la misma fortuna: "Cuando hemos llegado a Sont San Joan parecía que en vez de un aeropuerto se celebraba un maratón, ya que todo el mundo corría de forma desesperada para no perder su vuelo. Yo he tenido la suerte de que he llegado justísima a mi vuelo, pero detrás mía había abuelitos que no han podido. Me ha dado mucha pena porque habrá mucha gente que ha perdido su vuelo", ha explicado.





OBRAS

Una cuestión que ha creado indiganción entre los ciudadanos baleares es el horario en el que se han realizado estas obras, en plena hora punta. Rafel Gelabert, Director Insular de Infraestructuras y Movilidad, en declaraciones a Cope Mallorca, ha asegurado que estas reparaciones no se podían realizar por la noche: "En base a los directores de obra y a las autorizaciones de la DGT, hemos visto adecuado poder actuar en esta franja horario. Al encontrarse fuera del ámbito de las vías con más capacidad que tenemos en Mallorca, que sería la Vía de Cintura, las autorizaciones dadas eran para poder trabajar de día. Somos conscientes de que hemos generado una gran molestia entre los usuarios, por este motivo, les pedimos disculpas", ha declarado.

EL VIERNES, DOS CARRILES

A partir del viernes, de los tres carriles, dos ya estarán disponibles: "Solamente durante la jornada del viernes, hasta las 15:00 horas, se cerrarán dos de los carriles. El viernes recuperaremos uno de ellos, por lo que estarán operativos dos carriles", ha admitido.

MOTIVO DE LAS OBRAS