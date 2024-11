Prohens ante la okupación: "La propiedad privada se defiende y la delincuencia se persigue"

Baleares es la décima comunidad autónoma con más casos de okupación. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido en el Parlament la necesidad de luchar contra la okupación y es que la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al Govern de fomentar el "discurso del miedo" .

La presidenta Marga Prohens ha anunciado que la futura ley de vivienda considerará "muy grave" la okupación e impedirá a los delincuentes acceder a ayudas de programas públicos. Además reclama una legislación contundente al gobierno central."No puedo entender cómo viene aquí sin ponerse roja a defender un delito y defender delincuentes", ha dicho Prohens, remarcando que "la propiedad privada se defiende y la delincuencia se persigue, no porque lo diga Vox, sino porque lo dice la inmensa mayoría de los ciudadanos".

se triplican los casos en Mallorca

Y una empresa que que trabaja para que no se den este tipo de situaciones es Desokupa Mallorca. Su gerente, Sergio Cacho, en declaraciones a COPE Mallorca, asegura que se han triplicado los casos. Si hace tres años llevaban unos 30 casos al año, y ahora ya son casi un centenar. "El principal problema está siendo que a mucha gente le está llegando que por no pagar no le pasa nada o que si tienes hijos no pagues que no te van a echar y realmente sí se crea un problema, porque no es tan sencillo como eso. Hay que demostrar la vulnerabilidad", explica Cacho.

Actualmente tienen casi 30 casos abiertos. Uno de ellos y que les ha impactado y mucho, es el de una mujer invidente, viuda y con dos hijos. Solo cuenta con la pensión de viudedad. Es de origen argelino y nacionalidad española y cada año se va unos meses a su país para ver a la familia, y aprovecha para alquilar su casa "porque su situación económica es mala". Cuando regresó a la isla, su casa estaba okupada. Lleva dos años en esta situación "teniendo que hacer frente a una hipoteca y sin poder entrar y sin que le paguen por lo que se han tenido que ir a vivir a Argelia".

Cacho dice que la gente tiene muy mala imagen de las empresas de desokupación "intentamos dialogar con la persona y si no utilizar todas las vías jurídicas posibles para que se vayan, pero la negociación es la parte principal porque la vía judicial depende mucho de lo que decida un juez que puede ser 3, 8 o 12 meses", explica el gerente de Desokupa Mallorca.