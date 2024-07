Prohens ante el reparto de MENAS: "Baleares está al límite"

Han llegado 6 pateras a Baleares en las últimas horas con 86 inmigrantes localizados. La mayoría son de origen magrebí han sido interceptados en Formentera y las últimas 24 personas de origen subsahariano han sido interceptadas en aguas de Cabrera y trasladados al dique del oeste. Con esta nueva embarcación, en lo que va de año han llegado a las costas de Baleares al menos 68 pateras con más de 1.000 personas. Por otro lado se ha dado a conocer que el Gobierno propone que Baleares acoja a más menas.





La presidenta del Govern, Marga Prohens, insiste en que el problema de acogida de menores no acompañados no se soluciona haciendo un reparto y solo hablando de números sin poner ninguna otra medida sobre la mesa y sin dialogo. Prohens avisa que Baleares está por el cumplimiento de la ley pero su situación "es límite ya que los centros de atención a los menores estan con un 650 por ciento de sobreocupación." La presidenta recuerda que Baleares se han convertido en perceptoras de inmigración irregular y tienen ahora "el peor dato en cuanto a recepción en la ruta con Argelia de toda la historia de Baleares". Ha añadido también que "no he tenido esa conversación con Vox. Sé cuál es su posición estatal, pero conmigo no han tenido esta conversación",





SOLICITUD AL GOBIERNO CENTRAL

Recrimina al gobierno que "no haya convocado una conferencia de presidentes." Prohens ha asegurado que "tenemos los centros de atención a los menores totalmente sobreocupados. Solidaridad y cumplimiento de la ley, sí; pero consenso y diálogo con las comunidades, que no ha habido, y fondos del Gobierno de España."

Prohens hace un reclamo por la singularidad de las Islas y al Gobierno de España que, de una vez por todas, "deje de imponer y empiece a escuchar", afirmando que la inmigración irregular es "un problema estatal, del Gobierno de España, que está intentando trasladar a las CCAA"