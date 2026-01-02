PalmaActiva impulsa la formación en inteligencia artificial y oficios para transformar el empleo en la ciudad

En un mercado laboral en constante cambio, la formación continua se ha convertido en una necesidad estratégica. En este contexto, PalmaActiva, la agencia de desarrollo local, se posiciona como un actor clave para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos e impulsar el talento emprendedor. Según su gerente, Carmen Aguiló, la entidad ofrece un amplio abanico formativo que abarca desde nuevas tecnologías e idiomas hasta oficios tradicionales y gestión empresarial.

Foco en la inteligencia artificial y los oficios

La oferta formativa pone un énfasis especial en áreas de alta demanda como la inteligencia artificial y la informática. Aguiló destaca el proyecto "Palma Micromachín", que consiste en cursos del SOIB con un contrato de formación y un salario mientras se trabaja en el ayuntamiento, para el que actualmente quedan cuatro vacantes. Además, la gerente subraya la importancia de los oficios, un sector que consideran "importantísimo para la economía balear" y que también se potencia desde la entidad.

PalmaActiva también colabora directamente con las empresas para facilitar la inserción laboral. Recientemente, ha organizado jornadas de selección de personal para supermercados Día y se prepara para el "Mes de la ocupación", que comenzará a mediados de febrero. Durante este mes, las empresas realizarán entrevistas presenciales, lo que "permite, no solo presentar un currículum, sino que te conozca el departamento de recursos humanos, lo cual es una ventaja estupenda", explica Aguiló.

Formación a la carta para todos los perfiles

El perfil del alumnado que acude a PalmaActiva es muy variado. La oferta se adapta a diferentes necesidades, desde cápsulas formativas cortas de tres horas, como la titulada "IA, tu nuevo aliado para la búsqueda de empleo", hasta cursos más extensos de 100 horas para obtener el nivel B2.1 de inglés. También se imparten formaciones muy demandadas en el sector de la náutica, como el certificado de formación básica, y cursos de oficios de mayor duración en colaboración con el SOIB.

La gente quiere seguir formándose, pero a la carta" Carmen Aguiló Gerente PalmaActiva

Para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores ocupados, la entidad está potenciando su línea de formación online. Según Aguiló, esta modalidad es clave porque muchos profesionales no disponen de tiempo para asistir a clases presenciales. "La gente quiere seguir formándose, pero a la carta, o sea, con disponibilidad de horario y dando estas facilidades", afirma. Por ello, el área de formación trabaja para que la oferta de cursos online sea cada vez mayor.

Apoyo integral al profesional y al emprendedor

Quienes tienen una idea de negocio también encuentran en PalmaActiva un aliado para la creación y gestión de empresas. La entidad ofrece herramientas específicas como formación en posicionamiento de la empresa ayudados por la inteligencia artificial, talleres para "validar tu idea en un de un startup" o para "construir tu story brand" y hacer más atractivos los productos y las páginas web.

La actividad de la agencia será intensa desde principios de año, con 18 cursos solo en el mes de enero. La programación incluye temáticas como "inteligencia emocional y éxito laboral", el "certificado de formación básica en seguridad marítima" o estrategias para buscar empleo si tienes más de 40 años. Además de la formación, la entidad ofrece servicios de orientación laboral para quienes necesitan ayuda para hacer un currículum o reorientar su carrera.

El objetivo final, resume la gerente, es ofrecer un servicio integral que cubra todas las facetas del desarrollo profesional. "En PalmaActiva resolverán cualquier necesidad en el entorno laboral que tenga cada ciudadano", concluye Carmen Aguiló.