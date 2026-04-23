Un neurólogo revela el poder de la lectura para fortalecer el cerebro a cualquier edad

La lectura es una de las actividades más beneficiosas para la salud cerebral. Según explica el Dr. Javier Camiña, neurólogo de Quirónsalud Palmaplanas, este hábito no solo estimula la memoria, la concentración y la atención, sino que es clave para incrementar la llamada reserva cognitiva, un factor determinante para retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Se trata de una actividad accesible que aporta múltiples beneficios a cualquier edad.

Un cerebro activo y protegido

Al leer, el cerebro se pone en marcha de forma decidida. El Dr. Camiña subraya que "la lectura es una actividad activa, no es pasiva". Este ejercicio mental activa simultáneamente diversas áreas cerebrales: desde las áreas visuales hasta las encargadas del procesamiento del lenguaje, la memoria semántica (significado de las palabras) y la memoria episódica, requiriendo un estado de atención sostenida.

La lectura es una actividad activa, no es pasiva" Dr. Javier Camiña Neurólogo de Quirónsalud Palmaplanas

El tipo de lectura también modula sus efectos. Mientras que la ficción estimula las áreas que favorecen la empatía, los textos de no ficción mejoran la memoria factual de datos y fechas. Esta "atención plena", como la describe el neurólogo, también ha demostrado ser un escudo protector para la salud mental, mejorando estados de ansiedad y el ánimo.

Clave contra el deterioro cognitivo

Diversos estudios confirman que leer de forma habitual puede ayudar a prevenir o retrasar enfermedades como el Alzheimer. En las personas lectoras, "la evolución de estas enfermedades neurodegenerativas es más lenta y generalmente empiezan más tarde", afirma Camiña. Además, estas personas suelen tener un léxico más rico, lo que protege su capacidad de expresión.

Incluso en pacientes que ya presentan deterioro cognitivo, los beneficios son visibles. Hay estudios que muestran cómo en los lectores habituales, la reducción del tamaño del hipocampo —un área clave para la memoria— a causa de la enfermedad "es más despacio". Para el Dr. Camiña, la reserva cognitiva es como una "hucha" que nos protege. "Es un beneficio que podemos ir acumulando [...] que nos proteja en el futuro de enfermedades neurodegenerativas".

Es un beneficio que podemos ir acumulando en esa especie de hucha que nos proteja en el futuro de enfermedades neurodegenerativas" Dr. Javier Camiña Neurólogo de Quirónsalud Palmaplanas

El impacto en niños y en la era digital

Los efectos de la lectura son especialmente importantes durante la infancia, una etapa de gran plasticidad cerebral. Está demostrado que los niños que leen a diario "tienen mejores notas que los que leen de manera ocasional" y construyen un mejor vocabulario. Incluso se ha observado que leer en voz alta a bebés de meses que aún no hablan potencia su futuro desarrollo del lenguaje.

En un entorno dominado por las pantallas, el Dr. Camiña advierte que "estamos perdiendo hábito de lectura y estamos perdiendo hábito de de tareas que nos exijan, digamos, una satisfacción más lenta". Esta sobrecarga digital disminuye la capacidad de concentración plena en niños y adultos. Por ello, defiende que la lectura en papel o los audiolibros son más eficaces que la lectura digital, que a menudo es "más superficial y en diagonal".