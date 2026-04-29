¿Por qué no se hace público el listado de las seis cofradías de Granada propuestas para sanción por la Federación?

En el último pleno de la Federación de Cofradías se ha propuesto la sanción a seis cofradías. El motivo han sido los retrasos que se han producido. Curiosamente, ninguna es de la jornada donde se produjeron más dificultades durante la pasada Semana Santa. El motivo es que ha sido el primer año en el que han podido utilizar la nueva Carrera Oficial, debido a que sus estaciones de penitencia se suspendieron en 2025 como consecuencia de la lluvia.

La Federación no hará público, en estos momentos, las hermandades afectadas. Ello obedece a que no se le ha podido notificar a una de las interesadas. Una vez que esto se produzca, sí se dará a conocer este dato. No obstante, las corporaciones afectadas tienen la posibilidad de realizar alegaciones antes de que las sanciones sean firmes. El importe que se pudiera derivar de esta decisión sería destinado a la Bolsa de Caridad.

retrasos

Los retrasos que oficialmente ha comunicado la Federación se refieren a datos globales y son los siguientes: Domingo de Ramos (19 m.), Lunes Santo (4 m.), Miércoles Santo (25 m.), Miércoles Santo (14 m.), Jueves Santo (1 m.), Madrugada (9 m.), Viernes Santo (9 m.), Sábado Santo (6 m.) y Domingo de Resurrección (15 m.).