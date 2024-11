Muere Gabriel Escarrer, figura clave en la historia del turismo internacional y fundador de Meliá

El mundo empresarial balear y el sector hotelero se despiden de Gabriel Escarrer Juliá fundador de Melià Hotels Internacional, que ha fallecido a los 89 años.

Escarrer ha sido una figura clave en la transformación del turismo mundial. Visionario del sector, lideró durante casi siete décadas la expansión de la cadena desde un pequeño hotel en Mallorca hasta convertirla en un gigante global, impulsando el liderazgo del grupo en España, cuna del turismo vacacional en Europa, para extenderlo después al Caribe americano y el Sudeste asiático.

Escarrer tenía tan solo 21 años cuando en 1956 fundó lo que hoy es el grupo Meliá, adquiriendo y dirigiendo un hotel de 60 habitaciones en Mallorca. Gabriel Escarrer Juliá reconocía que no se imaginaba llegar donde ha llegado la compañía cuando, hace dos años, el rey Felipe VI le entregó el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

Cuando Meliá era Cadena Sol, Cope Mallorca le otorgó el Premi Popular en 1987.

Un salto trascendental en la historia de la compañía fue en los años 80 con la adquisición por el grupo fundado por Escarrer de dos de las mayores cadenas hoteleras de la época en Europa, Hotasa y Meliá, que representó la incorporación de casi 70 hoteles en tan sólo un año, aportando además al grupo una importante dimensión nacional e internacional, así como un valioso reconocimiento de marca.

Abogado de meliá: decidió comprar la marca en contra de la opinión de los abogados

José María Lafuente, abogado del grupo Meliá, recuerda cómo fue la adquisición de la marca Meliá. "Siendo yo muy joven, mi padre me llevó a Madrid a la negociación de los hoteles Meliá con un empresario italiano que no quería entregar los libros de explotación de los hoteles Meliá. A pesar de no tener los documentos y en contra de la opinión de sus abogados Escarrer decidió comprar la marca y los hoteles de Melià. Un gesto 100% de empresario que ve más allá de los documentos", ha relatado Lafuente en COPE.

Reconocido como una de las figuras clave de la historia del turismo internacional, Gabriel Escarrer siguió trabajando en los últimos años como presidente no ejecutivo de Meliá, y como presidente del consejo y la junta general del Grupo.

Meliá Hotels International ha destacado la "visión empresarial" y la "extensa y brillante trayectoria" de su fundador. "Escarrer Juliá nos deja un gran legado empresarial y humano, por los valores que imprimió siempre en su equipo, y como pionero en abrir destinos tan importantes como el Caribe Mexicano, Bali o Cuba, supo anticipar el poder del turismo para “hermanar países y promover el desarrollo social y económico de los destinos”, siendo precursor de lo que hoy conocemos como “Turismo Responsable”", señala la compañía en un comunicado.

condolencias

Se suceden las condolencias desde el ámbito político y empresarial. La Federación Hotelera de Mallorca ha destacado la figura de Escarrer como un "ejemplo de dedicación, compromiso y guía para todos los ciudadanos y empresarios" de la isla. Asimismo, ha subrayado el papel fundamental que jugó en la construcción de España como una potencia turística mundial: "Sentó las bases para hacer de España lo que es hoy, reconocida fuera de nuestras fronteras como un destino turístico de excelencia".