Meliá se encargará del alojamiento de los Jefes de Estado del Palacio Real

La cadena hotelera mallorquina, Meliá Hotels International, ha resultado adjudicataria del contrato para el servicio de restauración y gestión de habitaciones en la residencia oficial para Jefes de Estado del Palacio Real de El Pardo con motivo de visitas de Estado a España.

La cadena hotelera ha explicado, que prestará estos servicios habitualmente en el Palacio Real de El Pardo, residencia oficial de los Jefes de Estado extranjeros que visitan España, aunque ocasionalmente podrán prestarse en otro Real Sitio que se determine.

El equipo estará conformado por personal de los hoteles Gran Meliá ubicados en la capital

Meliá Hotels International conformará el equipo encargado de los servicios con personal de sus hoteles Gran Meliá Fénix y Gran Meliá Palacio de los Duques, dos de sus hoteles de lujo en Madrid y con una cuidada gastronomía.

El vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha señalado que supone un "honor para Meliá tener la oportunidad de prestar este servicio, tras resultar nuestra oferta la más competitiva. Nuestra compañía se volcará en ofrecer la mejor atención a las visitas de Estado, poniendo en práctica nuestra vocación por el servicio, que es uno de nuestros valores más esenciales, y como embajadores desde hace décadas de la marca España en 40 países, trasladando los excepcionales atributos de nuestra marca Gran Meliá, exponente del lujo con esencia española".

Meliá Hotels International, cadena con sede central en Mallorca, dispone de más de 390 hoteles abiertos o en proceso de apertura en unos 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts y Tryp by Wyndham.