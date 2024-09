Más de medio millar de inmigrantes han llegado a Baleares en patera desde el lunes

Récord de pateras y de llegada de inmigrantes en Baleares. Desde el lunes han llegado a las islas casi 500 personas de forma ilegal. Este miércoles han sido 8 pateras, con 127 migrantes magrebís y de origen subsahariano, las que han sido localizadas en aguas de Balares.

Anoche también se interceptaron dos embarcaciones más en Formentera. En total, durante la jornada del martes se contabilizaron 15 pateras con 349 personas. Es la mayor cifra en un solo día y ya se han superado las cifras de todo año pasado.

En 2024 llevamos 3.274 personas en 189 pateras cuando en 2023 fueron 2.278 migrantes en 128 pateras.

policías desbordados

Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado insisten en que Baleares se ha consolidado como una ruta de entrada de la inmigración ilegal y consideran que hay que tomar medidas. Manuel Pavón, del sindicato de policía SUP, lamenta la situación ya que asegura que no hay espacio y señala que la situación es especialmente complicada en las Pitiusas. "A los que han llegado a Mallorca les están metiendo en el CATE, el Centro de Atención Temporal al extranjero de Son Toells, pero no dan abasto. Ibiza está saturadísima, han metido en una carpa a más de 200 personas, ayer ya hubo peleas entre ellos. Es una vergüenza lo que está pasando y de momento nadie da una solución", lamenta Pavón.

Los agentes, asegura Pavón están desbordados, cada vez es más habitual la llegada masiva de pateras por eso exige al Gobierno que tome cartas en el asunto. "Creemos que será la tónica general que empiecen a llegar embarcaciones más grandes como la que llegó a Ibiza con 101 personas".

Recuerda el responsable del SUP en Baleares que una vez que se tramite su documentación quedarán en libertad, unos seguirán su trayecto hacia la península y otros se quedarán en Baleares. "Pedimos que hagan políticas internacionales para que Baleares no sea ruta de entrada internacional".

menores en mallorca

En esta última oleada de pateras, 10 de los ocupantes de las pateras llegadas a Mallorca eran menores que han quedado bajo la tutela del Consell insular, ya son 195 las llegadas este año.

En la actualidad, el IMAS tiene a 303 menores no acompañados en centros.