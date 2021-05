La madre de una niña con discapacidad recoge más de 20.000 firmas pidiendo un parque inclusivo en Palma

Catalina es una madre residente en Palma (Mallorca) que ha puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma change.org para que su hija Marina, con diversidad funcional, pueda acceder a un parque adaptado a sus necesidades. Lo curioso de esta historia es que en 2018, tal y como explica esta madre, se votó una iniciativa en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Palma para convertir el parque de la Femu en un parque universal. Más de dos años después, el resultado es que muchos niños palmesanos siguen sin un parque en el que poder jugar porque no está adaptado.

Catalina ya ha reunido más de 21.000 firmas en una semana. Comenzó el 17 de mayo con esta recogida de firmas y este lunes ya alcanzó las 18.000. En el texto de su campaña en change.org, la madre solicita al Ayuntamiento de Palma un parque inclusivo, adaptado y universal para que su hija Marina y todos los niños afectados puedan jugar, columpiarse y divertirse como el resto de pequeños de Palma.

''No existe ningún parque inclusivo''

Explica Catalina que después de que el Ayuntamiento de Palma comunicara que había abierto un parque inclusivo, lo cierto es que este no es accesible ni seguro y por tanto, muchos niños con diversidad funcional no pueden jugar de forma autónoma. Es el caso de la pequeña Marina, que cumplirá 7 años el próximo jueves, y no puede jugar sola. Siempre necesita la ayuda de dos adultos para poder hacer uso del parque.

Catalina pide al Ayuntamiento que deje de presumir de parques inclusivos y asegura que ''no existe ninguno en Palma''. Quiere que los niños tengan derecho a jugar y disfrutar de su infancia en los parques.“Dejen de presumir de un parque inclusivo que no existe y, por favor, abran inmediatamente un parque inclusivo de verdad”, concluye Catalina.