Los hoteleros de Mallorca ya están dando pasos para vacunar a trabajadores si se autoriza la compra de dosis

Hay países como México donde los hoteleros han sido autorizados a comprar y vacunar a sus trabajadores. Parece que apuestan por la vacuna rusa y se habla de la adquisición de 500.000 dosis de la vacuna.

En Mallorca cada vez son más las voces que se suman a la propuesta lanzada por el doctor Miquel Munar impulsor de la plataforma 'Salud y Economía' que defiende estar preparados para comprar vacunas en cuanto se autorice o se liberalice. El CEO de Melià Hotels Internacional, Gabriel Escarrer o la patronal CAEB han dado apoyo a esta propuesta que defiende la inmunización masiva para evitar en Baleares una debacle económica y social tras el verano.

¿Cómo ve esta posibilidad la presidenta de Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María Frontera?

La presidenta de los hoteleros de Mallorca, María Frontera, en COPE ha manifestado que la plataforma necesita todos los apoyos de todas las patronales y de la sociedad civil. Insiste en que hay que ser proactivos y cuando la vacuna rusa sea autorizada por la Agencia Europea del medicamento Baleares debe ser posicionada como número uno. En cuanto a la forma y el método de acceso a la vacuna depende de lo que nos permita las vías oficiales. Dice Frontera que hay que hacer todo lo que nos permita empujar y ser proactivos para convencer al gobierno balear para que haga ese trabajo con el Gobierno central para que consideren a las Islas Baleares como una prioridad. "No nos podemos permitir el que nos posicinen para vacunarnos al final del verano porque necesitamos aprovechar para tener una mínima oportunidad".

Ante la posibilidad de ayudar o costear la llegada de las vacunas la presidenta de los hoteleros de Mallorca considera que sí. "Intentar ayudar para tener más vacunas claro que sí". Insiste en que "debemos luchar y ver qué posibilidades tenemos". Recuerda que, igual que con la PCR a turistas el año pasado el Govern dijo que podía pagarlas, ahora se podría plantear lo mismo, "todo el mundo sabe que cualquier inversión para controlar la pandemia es en beneficio de todos". Y es que, con la debacle que estamos sufriendo, con una caída de más del 25% del PIB, 5 veces más que en la crisis de 2008, tenemos que empezar a tomar decisiones valientes" reclama la dirigente de la FEHM.

Frontera señala que aunque no mantienen contacto directo con ningún laboratorio sí estan dando pasos. "Nos consta que tenemos expertos que están averiguando las formas, los tiempos y qué tipo de calendarización real que existe, depende de que se autorice la vacuna rusa y la UE haga ese contrato y luego ver las posibilidades que hay para las empresas privadas o los gobiernos regionales para acceder a la vacuna de una manera más rápida".

Las palabras de Sánchez fueron metralla

Los hoteleros siguen trabajando a día de hoy para intentar arreglar las palabras del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no habrá temporada. Para Frontera, el mensaje emitido por el presidente "fue una metralla contra las previsones de los hoteleros". Asegura que a día de hoy todavía tienen que estar desmintiendo la noticia.

Mientras siguen trabajando con los touroperadores para poner en marcha los corredores seguros. Reconoce que la situación es dramática ya que el 50% de la planta hotelera lleva cerrada desde noviembre de 2019 y la otra mitad abrieron una semana otros unos meses con ocupaciones bajísimas. "La debacle y pérdida de visitantes que hemos sufrido nos sitúan como el peor territorio de Europa y de España". Insiste en que no hay muchas oportunidades y muchas empresas no se plantean abrir hasta mayo de 2022.

La presidenta de la FEHM se pregunta ''¿qué empresa puede aguantar sin ingresos desde noviembre de 2019?'' cuando tiene las mismas cargas ffiscales y no hay pasos positivos por parte de ninguna administración pública. Espera que si no se ayuda ya "vamos a ver una foto muy diferente a finales de año", porque pocas empresas se atraverán a reactivarse . "Buscamos cualquier acción en positivo para empujar y que no se duerman en los laureles porque solo tenemos una oportunidad". Por eso exigen ser muy rigurosos con la vacuna y los controles en puertos y aeropuertos y lanzar una gran promoción como destino seguro.