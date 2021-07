Los distribuidores de mercancías dejarán de repartir en la zona de la calle Unión de Palma el 6 de agosto

A los distribuidores se les ha acabado la paciencia. Como habían anunciado si no había reacción por parte del Ayuntamiento de Palma dejarán de repartir mercancías en la zona del ACIRE de Unión a partir del 6 de agosto de forma indefinida.

“No es una decisión que nos guste ni que queramos adoptar pero la falta de voluntad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo nos obliga a tomar este camino”, con esta contundencia se refería Bartolomé Servera, presidente de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED), a la decisión adoptada en Asamblea ante la negativa del Ayuntamiento a afrontar el problema de la distribución en una zona del centro de Palma.

Concretamente las calles donde se va a dejar de distribuir son la Plaza des Mercat, la calle Unión y la zona de la plaza de Juan Carlos I. Una decisión aprobada por unanimidad en una asamblea celebrada el pasado lunes con carácter de urgencia debido al inmovilismo del consistorio palmesano.

Desde ADED señalan desde esta patronal "vemos con gran temor las pocas ganas que tiene el Ayuntamiento de dar una solución al problema de los ACIRES y las cargas y descargas de esta zona del centro. No sabemos si es falta de voluntad, una cuestión de incapacidad o, peor aún, de prepotencia porque las soluciones que planteamos no suponen ningún esfuerzo ni económico ni de ninguna otra índole".

Piden a José Hila que "coja las riendas de la crisis"

Desde la Asociación de Distribuidores piden que les permitan estacionar en la Plaza des Mercat y en la Calle Unión en un horario acordado con el Ayuntamiento y que se vigile de manera concienzuda esos espacios destinados a las cargas y descargas, ya que en muchas ocasiones están ocupados por vehículos privados.

“Del concejal de Movilidad, Francesc Dalmau, no esperamos nada ya. Lo único que nos ha trasladado es su sorpresa, y lo ha hecho a través de los medios de comunicación. No ha tenido la humildad que se le debería exigir a un político de levantar el teléfono y de convocarnos para llegar a un acuerdo” ha lamentado Servera. Por ello, solicitan al alcalde de Palma, José Hila, que coja las riendas de esta crisis municipal y que demuestre el talante que merecemos los ciudadanos de Palma.

Desde ADED insisten "en que los más importante para nosotros es la salud laboral de nuestros trabajadores y, en estos momentos no se está respetando ya que son muchos los que tienen que dejar su camión a gran distancia de donde tienen que entregar la mercancía y tienen que realizar parte del trabajo a cuestas con una carretilla soportando pesos innecesarios y bocanadas de calor sofocante".

Llevamos más de un año y medio reclamando una solución a este grave problema, tiempo suficiente para habernos dado al menos una respuesta a nuestra reclamación. Lo único que hemos encontrado es el silencio y la sorpresa del regidor de Movilidad.

Aseguran desde ADED "dejar de suministrar nuestros productos de manera indefinida es la última de las decisiones que queríamos tomar pero no nos queda otra opción. Sabemos que no es una medida buena, sabemos que perjudicamos a nuestros clientes finales pero el ayuntamiento no nos da otra salida ante su falta de diálogo, de consenso y de querer llegar a un acuerdo que beneficie a nuestros trabajadores y a las empresas del centro de Palma, concretamente las de la calle Unión, la plaza des Mercat y la plaza Juan Carlos I".