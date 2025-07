La ley a bocados: dos policías son mordidos en Palma en menos de 24 horas

Lo que parecía una jornada rutinaria para los cuerpos de seguridad en Palma acabó con una sorprendente coincidencia: dos agentes, de diferentes fuerzas policiales, resultaron agredidos a mordiscos en el mismo día, durante intervenciones completamente distintas.

El primer caso ocurrió la madrugada de este jueves en el aeropuerto de Palma, cuando un hombre, visiblemente alterado tras comprobar que su equipaje no había llegado con el vuelo, acabó mordiendo a un agente de la Guardia Civil. El viajero, acompañado por su pareja y su hijo, se dirigió a la zona de información de una aerolínea para reclamar sus maletas, pero al encontrar el mostrador cerrado, comenzó a golpear la ventanilla con fuerza.

El Aeropuerto Palma.

Alertados por su actitud, varios guardias civiles se acercaron para intentar calmar la situación. Sin embargo, lejos de cooperar, el hombre se abalanzó sobre los agentes iniciando un forcejeo en el que llegó a morder a uno de ellos, causándole heridas. Finalmente, fue detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad y presentado ante la autoridad judicial, que decretó su libertad bajo fianza.

mordió por saltarse un semáforo

Horas más tarde, poco antes de las 3 de la tarde del mismo día, se produjo un segundo incidente en la calle Jacint Verdaguer, donde una mujer de 24 años fue detenida por la Policía Local de Palma tras también morder a un agente.

La joven, de nacionalidad española, circulaba en bicicleta por la calle Jaume Balmes con los auriculares puestos y se saltó un semáforo en rojo. Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) intentó detenerla, pero hizo caso omiso y huyó, siendo interceptada poco después. Durante el proceso de identificación, se tiró al suelo, comenzó a lanzar patadas y mordió en el muslo a uno de los agentes, provocándole una herida que necesitó atención médica.

Policía Local de Palma

Además del delito de atentado a la autoridad, los agentes hallaron en su mochila media pastilla de una sustancia sospechosa y un triturador de marihuana, por lo que también fue sancionada por vía administrativa.

Aunque no existe ninguna relación entre ambos casos, lo curioso del asunto es que dos agentes fueron mordidos en Palma el mismo día, en apenas unas horas de diferencia. Una coincidencia llamativa que pone de relieve no solo la tensión a la que están expuestas las fuerzas del orden, sino también la creciente agresividad con la que deben lidiar durante actuaciones que, en principio, no deberían revestir violencia.