Las pruebas de uno de los nuevos radares de Palma causa confusión y malestar entre los conductores

Un vídeo que circula por las redes sobre el radar instalado en la zona de Son Rapinya ha generado una gran polémica y confusión por la "actividad incesante" del aparato instalado en una de las calles de Palma en las que se permite circular a 40 km/h. En concreto las imágenes corresponden al Camí de Son Rapinya.

Uno de los usuarios de Twitter bromea con la cantidad de parpadeos del radar "esto parece un fotógrafo en una boda".

Sin embargo, a otros usuarios de esta red social no les hace ninguna gracia y critican la medida que consideran recaudatoria y que provocaba la respuesta del alcalde de Palma.

José Hila responde a las críticas generadas asegurando que "estamos haciendo pruebas de funcionamiento, no son sanciones. Además antes de llegar al radar hay una señal que avisa de su presencia y de la velocidad máxima. No está escondido", aclara el primer edil de Palma.

Estan fent proves de funcionament, no són sancions. A més abans d'arribar al radar hi ha una senyal que avisa de la seva presència i de la velocitat màxima. No està amagat.