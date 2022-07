Juli Fuster dimitirá el próximo lunes como director general del IbSalut

El director general del IbSalut, Juli Fuster, dimitirá el próximo lunes del cargo tras la condena al Govern del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al intervenir en una oposición de funcionarios a la que se presentó su hija.

Fuster ha tomado esta decisión "para proteger la buena imagen de la Conselleria y evitar que se cuestione la labor del Servicio de Salud balear en todos los procesos de oposiciones que se han convocado en los últimos años".

Con todo, el director general ha asegurado que tiene "la conciencia muy tranquila" y que "nunca" actuó para favorecer a nadie.

Cabe recordar que la condena de la Sala de lo Contencioso nace de la denuncia de uno de los aspirantes al proceso de selección de funcionarios --al que también se presentaba la hija del director general--, que advirtió que su prueba no había sido calificada y las alegaciones fueron respondidas por el propio Fuster, quien tenía la obligación legal de abstenerse.

Uno de los primeros partidos políticos en reaccionar al conocer la resolución del Tribunal ha sido el PP, cuyo portavoz en el Parlament, Antoni Costa, ha exigido el cese "inmediato" del director general, y ha solicitado la comparecencia de la consellera Patricia Gómez en la Comisión de Salud de la Cámara balear.

Mientras, Ciudadanos ha registrado una solicitud de reprobación del director general del Servicio de Salud balear y Podemos, que forma parte del Govern balear, ha considerado que Fuster "no debe seguir al frente" tras la sentencia del TSJIB. El resto de partidos que forman parte del Ejecutivo balear -PSIB y MÉS per Mallorca- no se han pronunciado sobre este tema por el momento.