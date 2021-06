Inspector Pacheco: " Agentes de paisano patrullan por Palma para pillar a los carteristas in fraganti"

Con la llegada de los turistas a las islas, también aparecen los carteristas. Aunque según confirma la Policía Nacional ya han empezado a llegar estas personas que llegan para hacer "la temporada" aunque el volumen, hasta el momento, es más bajo que el de años anteriores a la covid.

Los agentes de la Policía Local de Palma y Policía Nacional trabajan de forma conjunta para reducir el número de este tipo de delitos en las zonas de mayor afluencia turística, como por ejemplo el casco antiguo. El Inspector Jefe del grupo de investigación de la comisaria distrito centro, Moisés Pacheco, ha explicado que aunque hay prevención continua, trabajan con agentes de paisano para pillar a los carteristas 'in fraganti'.

"No es posible con los coches uniformados ahuyentar a todos de todas las zonas turísticas simultáneamente. Lo que hacemos es trabajar con personal de paisano también prara hacer seguimientos y vigilancias para poder pillarlos in fraganti cometiendo delitos". Explica el inspector que si la ciudadanía no ve en varias horas coches de policía en lugares llenos de gente no significa que no esté allí "está pero de una manera más discreta, precisamente para que los carteristas nos teman".

Atención en el interior de los comercios y en las playas

El inspector Pacheco explica que muchos hurtos se están cometiendo en vía pública pero cada vez hay más en los comercios. Allí, los carteristas aprovechan que los turistas y también los residentes están más distraídos de sus objetos personales, momento en el que proceden al hurto.

Lo más recomendable para evitar esta situación, destaca Pacheco, es estar muy pendiente y no llevar grandes cantidades de dinero encima. "Los turistas tienen tendencia a llevar un a importante cantidad de efectivo, lo que propicia que, como les vigilan, cuando hacen pagos sacan un fajo de billetes y les escogen como objetivo. Los carteristas van a los que menos cuidado ponen en vigilar sus pertenencias".

Y aunque aún no es muy frecuente, desde la Policía Nacional advierten de la presencia de ''descuideros de playa''. Son personas que se dedican a sentarse en el borde del paseo marítimo de la playa de Can Pere Antoni o S'Arenal a esperar que la gente se vaya a bañar. "Están al acecho y cogen las cosas con naturalidad como si fueran suyas".