Indignación por la pancarta a favor del "procés" colgada en un instituto de Mallorca

La asociación Foro Baleares denuncia "una prueba más del adoctrinamiento pancatalanista en las escuelas de Baleares". Y es que en el instituto IES Felanitx hace unos días que se colgó una pancarta con un lazo amarillo y con el texto "1-O Les Idees no es poden empresonar". Esta entidad se pregunta "¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto?".

También VOX ha anunciado que denunciará los hechos ante Inspección educativa. “Lo vamos a denunciar para que quede constancia, ya que no esperamos que el consejero Martí March mueva un dedo tal y como ha venido haciendo hasta ahora. Teniendo en cuenta que la presidenta del Govern, Francina Armengol, dijo el pasado martes en el Parlament que no hay adoctrinamiento en las escuelas de las Islas, poco se puede esperar. No hay más sectario que aquel que no quiere ver la realidad”, ha concluido la concejal de VOX en Felanitx, María Vidal.

Vidal ha señalado que “son demasiados los casos de propaganda independentista” los que suma el municipio en esta legislatura. Desde un mural antivox en un espacio público con la excusa de que se trataba de “una obra de arte”, hasta el uso del parque municipal para un concierto en el que se quemaron banderas españolas.



��Una prueba más del adoctrinamiento pancatalanista en las escuelas. Un simpatizante de Foro Baleares nos pasa esta foto del instituto IES Felanitx. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto?#ForoBalearespic.twitter.com/uPBrXNMuxW — Foro Baleares (@ForoBaleares) October 8, 2020

Hace unos día VOX denunciaba públicamente que en el IES Sant Agustí, en la localidad ibicenca de Sant Josep, se mantiene el "adoctrinamiento sistemático" a los jóvenes . Esta formación reprochaba que tras prohibir hablar en español a un profesor, la dirección del IES San Agustín de Ibiza mantiene un cartel en el que se lee "Hacia la independencia"