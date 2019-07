Un incendio en un hotel obliga a evacuar a 600 personas en Mallorca

Un incendio, que se ha producido a las 5 de la mañana en el hotel Whala Beach de S’Arenal de Llucmajor( Mallorca), ha obligado a desalojar a 600 personas, que han comenzado a regresar a partir de las 9 después de que los bomberos hayan controlado los niveles de humo y comprobar que no era tóxico.

El fuego se ha iniciado en una habitación de la primera planta en la que en el momento de iniciarse el incendio no había nadie. De momento se desconoce el origen del fuego, que ha afectado también a un hotel colindante --del que se han desalojado a unas 130 personas--.

Ha habido 67 afectados con 16 traslados al hospital y 51 dados en alta in situ por el 061. Los heridos han resultado afectados por intoxicación de humo, traumatismos y quemaduras leves.

