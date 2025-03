Un historiador de arte, sobre las cúpulas barrocas de Palma: "Dices qué bonita, qué grande..."

El barroco es ese amigo extrovertido que quiere decir muchas cosas, y algunas se las inventa para aparentar, y es que gran parte de nuestro patrimonio mallorquín es barroco y deberíamos valorarlo más.

'La ciudad en medio del mar', es un podcast dedicado a la historia, el patrimonio y la cultura de una ciudad que enamora, como lo es Palma de Mallorca. Está narrado por Juanjo Soler que es historiador de arte y que durante este podcast nos lleva a recorrer estas obras arquitectónicas:

"El barroco es muy amplio, tenemos muchos casos de arquitectura barroca, de mobiliario, pero nos hemos querido centrar en las cúpulas porque son muy desconocidas. El skyline de Palma si te fijas está plagado de cúpulas".

La pasión por el barroco

En este capítulo número 7 llamado Palma Barroca, Soler nos cuenta la pasión que tiene por el barroco y que es precisamente lo que ha intentado transmitir al oyente:

"Yo me lo pasé pipa preparándolo porque a mi me gusta mucho el barroco. Me lo pasé pipa intentando transmitir esa pasión, porque el barroco es un arte apasionado y sentimental que lo vive y que lo finge también. Y es muy curioso cuando uno se acerca a la obra saber si te está mintiendo o no y sobre todo saber que te quiere transmitir".

¿El barroco miente?

Asegura que le barroco te habla e incluso te miente. Pero ¿Cómo es posible que algo inerte lo haga? Soler nos lo explica:

"Ahí entra la práctica del ojo, del estudio y de fijarse porque a veces puedes encontrarte columnas que dices que bonita columna, que grande, que gruesa y luego no aguanta nada. O por ejemplo detalles que son más estéticos que funcionales y la gracia también está en analizarlo".

