Hila: “La administración no da para salvar los negocios, también tiene que ayudar la sociedad”

Los casos siguen disparados en las islas, la situación de UCIS e ingresos es preocupante y todavía no han dado la cara los contagios de Nochevieja y Reyes, con lo que este descalabro puede ir a peor los próximos días. La vacunación no lleva el ritmo deseado, y la tensión entre los sectores más afectados por las restricciones sanitarias aumenta. Analizamos la situación con el alcalde de Palma, José Hila.

Pregunta: El plan de vacunación no es lo que esperábamos, ¿por qué este ritmo tan lento para vacunar a la población?

Respuesta: España es el tercer país de la UE que más está vacunando. Cada día se vacuna más que el anterior. Dentro de dos semanas irá más rodado y se pondrán más vacunas. Y así sucesivamente. En Baleares se tomó la decisión, con un criterio sólido, de guardar la segunda dosis, la que tiene que ponerse a los 21 días, para proteger a los más vulnerables, que, por desgracia, son los que más están falleciendo. Ha sido una decisión prudente la del Govern que el tiempo demostrará que ha sido la acertada. Ayer se empezó a vacunar a los sanitarios y estoy convencido de que a partir de ahora la vacunación irá más rápido.

P: ¿Hay sanitarios suficientes en Baleares para la campaña de vacunación?

R: Yo creo que sí y es lo que nos dicen desde Salut. Si no fuese así, se buscarían más recursos en la sanidad privada o en el ejército.

P: Es la única solución a día de hoy para frenar esta pandemia y la única carta de presentación que tendremos para activar la economía y la temporada turística, unas islas seguras, protegidas, vacunadas. ¿Vamos a llegar para Semana Santa?

R: No es un tema solo de vacunación, sino de la incidencia del virus. Para llegar al verano con una incidencia baja, no depende solo de las vacunas, sino también de nuestro comportamiento como sociedad. Ni Alemania ni España tendrán el 100% de la población vacunada. Este verano será convivencia entre vacuna y seguimiento de las normas.

P: La tensión social es patente y comprensible, negocios cerrados, caídas en picado de la facturación y medidas cada vez más restrictivas, ¿cómo calmar los ánimos?

R: Intento pensar con la cabeza fría. Primero, si miramos cómo ha ido el coronavirus en otros países, aquí es la primera vez que cerramos negocios, a excepción de marzo. Segundo, busquemos fórmulas entre todos de ayudar a que estas personas que han tenido que cerrar sus negocios puedan seguir adelante, como que los propietarios de los locales bajen el alquiler. Y que las instituciones ayuden cada una en lo que pueda. Los ERTE’s cubren la parte laboral. Si esperamos que la administración salve los negocios es imposible, no da. Tiene que haber una parte de la sociedad que ayude también a salvar los negocios. No tenemos una fábrica de dinero en el sótano. Si no queremos subir los impuestos, que no se puede, el dinero es el que hay.

P: Desde el sector de la restauración, que ha tenido una caída de la facturación del 70%, critican que los impuestos y tasas siguen siendo los mismos y piden al Ayuntamiento si los podéis ajustar a estas circunstancias de cierre sin que sean aplazamientos.

R: Nosotros ya hemos tomado medidas, como con las terrazas, no cobramos la tasa desde marzo de 2020 y les hemos dejado ampliarlas ocupando plazas de aparcamiento sin cobrar nada, ha habido más de 1000 que lo han pedido. Hemos dado ayudas directas por subvenciones de PalmaActiva, hemos atrasado el pago de impuestos, les hemos permitido atrasar un pago de la factura de Emaya, pero vamos a seguir mirando más medidas para ayudar lo máximo posible. La administración sola no puede sacar a un país de una pandemia. El Ayuntamiento hará su parte, para dejar de cobrar alguna de las tasas.

P: Alcalde, ¿crees que el Govern debería haber explicado las medidas de ayuda a los sectores afectados por los cierres antes de aplicar estas restricciones?

R: Anunciarlas dos días después no es tarde. Está bien anunciarlas antes, pero no siempre se puede, porque no es tan fácil encontrar dinero, porque cuando la anuncias, tienes que saber que la puedes dar, que los informes técnicos son favorables.