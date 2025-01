El Govern pide a Transportes que abone los 63 millones de euros para la gratuidad durante el primer trimestre del año

El Govern ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que la cuantía de las ayudas al transporte en el archipiélago sea como mínimo de 63 millones de euros y que realice el pago efectivo durante el primer trimestre del año.

Así lo ha solicitado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha lamentado que la cuantía de las mismas ayudas para 2024 se ha recibido a principios de este año. "Pedimos que no esperen un año y que procedan al pago cuanto más rápido posible", ha agregado Costa

Cabe recordar que el Ejecutivo central fijó la partida de 63 millones de euros en la memoria económica que acompañaba al Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre. No obstante, Costa ha asegurado que desde el Ministerio no les han confirmado que esta sea la cifra que recibirá Baleares para 2025. El portavoz ha reclamado el pago durante los primeros meses del año argumentando que el peso que soporta, por ejemplo, la EMT de Palma "es muy alto", en concreto, de cerca 19 millones de euros en 2024.

Por otro lado, tras ser preguntado por la decisión del PP de apoyar el nuevo decreto ómnibus del Gobierno, el portavoz del Govern ha considerado que responde a "un partido responsable que toma decisiones en función de los intereses de los españoles". "Respetamos la decisión de Feijóo", ha añadido.

En relación con las actualizaciones de los anticipos a cuenta que reciben las comunidades autónomas, no incluidas en el nuevo decreto ómnibus, Costa ha dicho que desde el Govern dan por hecho que aunque no se haya incorporado a este decreto ley, irá en otro. "No tenemos ninguna duda", ha remarcado. Igualmente, ha recordado que desde la Comunidad Autónoma han solicitado que la actualización de las entregas a cuenta sea automática e independiente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"No son otra cosa que la traducción de los impuestos que pagan los ciudadanos de Baleares, no son un regalo que nos hace Sánchez", ha subrayado, a la vez que ha agregado que sería "realmente espantoso" que no se hiciera esta actualización.