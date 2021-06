Formentera alcanza cifras récord de ocupación superando las de 2019

Los hoteleros de Formentera son optimistas de cara a esta temporada. Estamos en junio y las reservas para el verano ya superan las de 2019 y auguran una recuperación total. El mercado italiano y nacional tiene ganas de viajar y se ha notado, ya que la planta hotelera está abierta por completo.

El presidente de los hoteleros de la isla, Juanma Costa, ha explicado en COPE que mayo ha sido un mes de transición, junio ya está al 60% de la ocupación con la planta hotelera abierta al 100% y se espera que julio, agosto y septiembre sean muy buenos meses, incluso mejores que en el año previo a la pandemia. ''Las ventas están creciendo muchísimo, por lo que somos muy optimistas'', destaca Costa.

Esto, se debe a que la isla de Formentera no depende del mercado británico y, por tanto, no se están viendo afectados por las restricciones del Gobierno de Reino Unido. Los mercados principales de la isla son el italiano y el español, que están abiertos completamente. Lo único que tienen que hacer los italianos es un test de antígenos y destaca Costa que ''es barato y sencillo de realizar'', por lo que no es un inconveniente.

Además, asegura el presidente de los hoteleros de Formentera, Juanma Costa, que los touroperadores italianos ya están empezando a trabajar de manera más constante. Destaca también que la gente tiene ganas de salir y Formentera es un destino seguroal que vuelven todos aquellos turistas que no pudieron ir en 2020. El turismo balear también está suponiendo un pequeño empujón, gracias al transporte marítimo y precisamente el año pasado fue la “salvación” de la temporada.