Felio Bauzà, sobreposat de la Sang: "La fe se practica todos los días, no solo el Jueves Santo"

Cada Miércoles Santo se vive en la Iglesia de la Anunciación de Palma uno de los actos más seguidos en la Semana Santa de Mallorca, el 'davallament' del Sant Crist de la Sang, la imagen más venerada de Mallorca.

Tras el Vía Crucis se coloca al Cristo ante el altar para que miles de personas pasen por la iglesia de La Sang para rezarle y tocarle.

Quienes se encargan de esta imagen son los miembros de la cofradía de La Sang -la más antigua de Palma, del siglo XVI- que forman 24 hombres que son los encargados de la custodia del Cristo. Se dividen en 'prohoms y sobreposats' que son los que el Jueves Santo sacan al Cristo en la procesión.

Felio Bauzà es sobreposat y explica en COPE que en la actualidad son 20 los integrantes de la prohonomía. El acceso a esta cofradía es sencillo. "Hay que dirigirse al Prior, acreditar la fe. Después hay un noviciado de dos años de participar en la cofradia y a partir de ahí, si se supera por unanimidad de todos los miembros, se ingresa en la cofradía", explica este sobreposat.

En su caso, la devoción hacia el Cristo de la Sangre se la transmitió su padre a quien acompañaba cuando hacía novenas. Felio Bauzà explica que acudía junto a su padre a diario y durante 9 meses a rezarle.

La prohonomía está presente todo el año

Asegura que el trabajo de la cofradía no solo se lleva a cabo durante la Semana Santa si no que están presentes durante todo el año . "Pertenecer a la cofradía es una manera de manifestar la fe con mayor intensidad. Es un esfuerzo, una penitencia y no solo el día de la procesión, el resto del año hay actividades como la fiesta de la sangre a principios en julio o cuando hay preparativos para la Navidad, se ayuda al Prior, la fe se practica todos los días no solo el Jueves Santo", sentencia Felio.

El origen de esta cofradía se remonta al año 1552 y está vinculada a la Iglesia de la Anunciación y al Hospital General. Según los estatutos, los cofrades tenían la obligación de asistir a la procesión y socorrer a los sentenciados " partián desde el Hospital hasta donde estaba el preso condenado a muerte", según relatan los investigadores.

La imagen del Cristo está hecha de madera de corcho, para que sea fácil de transportar y el luce pelo natural. En 2002 tras el incidente, fue reaturada y se descubrió que tenía varías capas de pintura, es una muestra de la gran devoción durante todos los siglos ya que con la pintura se pretenía cubrir el humo de los cirios que quemaban junto a él.





El Cristo podrá ser visitado fuera de su ubicación habitual hasta hasta su salida en procesión el Jueves Santo y también durante la jornada del viernes.





