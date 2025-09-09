El RCD Mallorca pierde a su abonado número 1: "Símbolo mallorquinista"

El abonado número 1 del RCD Mallorca, Joan Morey Capllonch, ha fallecido este martes a los 85 años después de haber dedicado gran parte de su vida a animar al conjunto balear.

Morey "comenzó su afición con apenas 13 años y desde entonces no faltó a un solo partido", explica el Mallorca en un comunicado donde recuerda el momento en el que presumió "orgulloso del carnet de abonado número 1, testigo privilegiado de la historia del club desde la época del antiguo estadio Lluís Sitjar hasta la actualidad en el Estadi Mallorca Son Moix".

símbolo de la afición malloquinista

"El RCD Mallorca le agradece su pasión incondicional y su papel como símbolo de la afición mallorquinista. Jugadores, directiva y aficionados comparten el dolor por su pérdida, al tiempo que honran su memoria como la de un mallorquinista ejemplar que hizo más grande al club con cada temporada en las gradas", expresa la entidad.

El aficionado fue una de las figuras homenajeadas en 2016, con motivo del centenario del club, y pudo compartir una conversación hace pocas semanas con el exjugador bermellón, Joan Forteza, en una charla donde revivieron varios hitos mallorquinistas a lo largo de la historia.

El Mallorca ha transmitido su pésame a la familia, amigos y allegados de Morey. Tras hacerse pública la triste noticia se han sucedido las muestras de cariño hacía el histórico aficionado del club bermellón "persona extraordinaria, elegante, educado, siempre del brazo de su esposa y por supuesto, siempre con el Mallorca. Pérdida irreparable", recordaba alguno de los usuarios de X.