Éxito de la tractorada en Mallorca, unos 330 tractores colapsan Palma en defensa del campo

Éxito total de la tractorada en Mallorca unos 330 tractores y vehículos agrícolas diversos han llegado a Palma para protestar por la crisis del sector primario, inicialmente estaban previsto en torno a 150.

Procedentes de varios puntos de Mallorca, los tractores se han concentrado en la avenida México de Palma desde donde han empezado la marcha hasta la Delegación del Gobierno, colapsando el centro de la ciudad.

Historias en primera persona sobre el tractor

Albert Dols trabaja en una finca familiar Microceller Son Crespí en Santa María, tiene 34 años y aunque tiene dos carreras le encanta dedicarse al campo pero insiste en que aunque apoya la tecnología no hay que olvidar que para comer hay que saber cultivar un tomate. Lamenta que la rentabilidad del campo no deja de caer, recuerda que "antes de una cuarterada de cultivo vivía toda una familia, ahora un pagés para obtener un poco de beneficio necesita muchas cuarteradas".

Tomeu Bonafé y su hermano son la cuarta generación de su familia que se dedica al campo en el municipio de Calvià y asegura en COPE "este trabajo en el campo va cambiando para mal. Lo que nos enseñaron nuestros abuelosya no sirve". Tomeu lamenta "parece que Europa quiere quitarnos del medio".

Tomeu explica que se levanta cada día a las 7 de la mañana y no hay día libres ni vacaciones. Lamenta que cada día haya compañeros que tiren la toalla sobre todo de la ganadería. "las explotaciones se van reduciendo por tema de rentabilidad".

"La burocracia nos ahoga", recrimina este pagés de Calvià que pide que se agilicen los trámites y se paguen con celeridad las ayudas.

Con cierto retraso los tractores han bajado sobre las 13h por la céntrica Avenida Jaime III haciendo sonar sus cláxons

























Apoyos





Los ciudadanos apoyan a los agricultores aplaudiendo a su paso por las calles de la ciudad. Por su parte, los agricultores reclaman que este apoyo se traduzca en la lista de la compra apostando por el producto local.

No son los únicos, también integrantes del sector pesquero se unen hoy a la protesta y es que recuerdan que el pescado que procede de países no comunitarios debería cumplir las mismas exigencias que Europa impone al pescado procedente de la flota balear y no descartan que en próximas fechas, se convoquen movilizaciones del sector pesquero de Baleares.