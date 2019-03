"Estos son los horarios chicos"

Un televisor antiguo similar al de los entrañables dibujos animados de Warner Bros. del que aparece un entusiasmado Javier Tebas. La famosa despedida con la que se acababan los capítulos de dibujos animados de la infancia de millones de personas de "Esto es todo amigos" ha sido sustituida por un "Estos son los horarios, amigos" pronunciada por el presidente de la LFP.

Ésta es la orginal creatividad con la que el Moviment Mallorquinista y la peña Supporters, encargados de la animación en el fondo norte en cada partido, han querido hacer visible la protesta de esta noche con motivo del RCD Mallorca-R Zaragoza de este lunes a las 21h. La protesta será similar a otros estadios, dejarán la grada vacía en los primeros cinco minutos de partido y será visible sobre todo en el fondo norte donde se ubican estos aficionados (el Moviment Mallorquinista reúne a unos 500 socios), pero piden al resto de aficionados que secunden la protesta en las tribunas y grada de sol.

Además, la protesta se hará también visible en el minuto 12 de partido, minuto de la afición, en el que darán la espalda al terreno de juego y gritarán como de costumbre "Tebas vete ya". El aficionado hoy no decide nada, pero quiere que se le escuche porque sin afición no hay fútbol.

No quieren el fútbol en lunes, quieren sus partidos como toda la vida en el fin de semana y en horarios que faciliten la asistencia al campo a toda la familia. El aficionado paga un carnet para todo el año sin conocer horarios y en muchas ocasiones no puede acudir a un partido por el día u horario fijado por la Liga. Es la ley de la televisión que mantiene la fiesta, pero los aficionados piden que se haga compatible el interés de las televisiones que aportan millones al fútbol con que los aficionados puedan ir, no quieren un fútbol simplemente televisado, sino un fútbol con gradas llenas y no vacías como ocurre en demasiadas ocasiones.