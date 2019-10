En el Estadio Balear no se mueve una excavadora a la espera de respuesta municipal

El área de urbanismo del Ayuntamiento de Palma y los clubes más emblemáticos de Palma no parecen vivir un idilio precisamente. A la lentitud y trabas al Real Club Deportivo Mallorca para dar luz verde a la construcción de una pequeña residencia en su ciudad deportiva, se une el conflicto con el At.Baleares sobre el que el club blanquiazul no ha dicho ni mu, por ahora.

Hay calma tensa debido a las peticiones de permisos que Urbanismo ha hecho al Atlético Baleares sobre la reforma del Estadio Balear, una reforma muy compleja y costosa, y que le ha permitido empezar la temporada en el Estadio Balear aun con el estadio a medio hacer tras el pertinente permiso federativo.

Hace semanas que en el Estadio Balear no se mueve una excavadora a la espera de la respuesta municipal a toda la documentación requerida al club y que ya tiene el área de Urbanismo. En el Atlético Baleares no se explican algunas de estas peticiones, como permisos de navegación aérea que según el club estaban vigentes porque el estadio balear siempre ha sido un estadio de fútbol, no ha cambiado su uso.

También hay petición de información sobre congestión de tráfico, ya que se indica desde el Ayuntamiento que la Vía de Cintura (donde está situado el estadio) está más congestionada que hace unos años. Lo que llama la atención es que precisamente los días de partido, los domingos, son los días de tráfico más fluido en dicha vía de Palma.

En suma, una serie de requisitos burocráticos que desde el Club de la vía de cintura no se acaban de entender y que tienen al propietario Ingo Volckmann con un disgusto considerable. Curiosamente el alcalde de Palma José Hila estuvo en el estreno de la temporada en el estadio.

El At.Baleares espera que en breve llegue la respuesta municipal y poder continuar la obra de reforma del Estadio. El cuento de nunca acabar.