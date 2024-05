Escales: "La situación con las multas sin notificar sigue igual que antes"

La desesperación de los afectados por las multas sin notificar no hace más que aumentar día tras día. Los afectados llegan a los 140.000 y aseguran que no ven cambios con el nuevo equipo de gobierno de Cort. Y es que se han aplicado multas de 230.000 euros a dos operadores postales de la empresa Correo Inteligente Postal S.L. y Hispapost por el abandono de cartas en Palma.

Unas sanciones aplicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco de las multas de tráfico que no se han llegado a notificar. En concreto, ha sostenido que ambos operadores han incumplido el deber de fidelidad en la custodia y gestión de los envíos de correspondencia. Las cartas que fueron recuperadas, eso sí, se entregaron a sus destinatarios.

Jaume Escales, portavoz de la plataforma "Stop Multes Sense Notificació", ha explicado en COPE que están decepcionados con el nuevo gobierno de Palma ya que no ha habido ningún cambio respecto a la legislatura anterior. Asegura que desde la plantaforma el nuevo equipo de gobierno no ha avanzado con la situación y no les ha dado "ningún tipo de feedback" para mejorar la situación como les prometieron. Indica Escales que siguen en procesos judiciales con el fin de que esta problemática se solucione lo antes posible y los afectados vean resuelto su caso y especialmente su dinero. "Es un proceso largo, pero estamos convencidos de que con el tiempo todo llegará a buen puerto."





EXPEDIENTES

Escales ha explicado también que los expedientes suben a cifras superiores que los afectados. Estos se situan en más de 200.000 y que indica "los importes imputados de forma indebida ascienden a más de 40.000 euros" y es algo que se debe solucionar cuanto antes para que los afectados puedan recuperar "el dinero que les pertenece."