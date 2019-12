Entra en funcionamiento el ACIRE de la calle Unió

Ya han entrado en vigor los cambios circulatorios que implican la peatonalización en el entorno de la plaza del Mercat de Palma.

Se restringe el tráfico en la calle Unió en dirección hacia la Rambla, salvo para el transporte público y los vehículos de residentes con ACIRE Sant Jaume, Mercat i Missió.

Se señalizará el carril bus ACIRE en el carril de circulación del tramo de Jaume III comprendido entre la calle Bonaire y la plaza Juan Carlos I.

Además se mejoran los espacios peatonales de la calle Unió y se peatonaliza el perímetro de la Plaza del Mercat, eliminando las reservas de estacionamiento existentes.

ACCESO AL APARCAMIENTO DE PLAZA MAYOR SOLO PARA RESIDENTES

El acceso al aparcamiento de Plaza Mayor se segrega de manera que la entrada por la plaza den Coll será sólo para residentes y abonados y la entrada por La Rambla será para acceso general (para vehículos de rotación, residentes y abonados).

El ayuntamiento ha recalcado que los abonados del aparcamiento de plaza Mayor no residentes autorizados en los ACIRE de Missió, Sant Jaume y Plaza Mayor no estarán autorizados a transitar por la calle Unió y deberán entrar en el aparcamiento desde la Rambla.

Para facilitar al máximo el acceso principal al aparcamiento de plaza Mayor por la Rambla y mejorar la circulación del transporte público en el centro, se prolongará el carril bus-ACIRE existente entre la Rambla y Costa de la Sang. Se suprime el horario diurno de aparcamiento en este espacio.

Recordau ‼️

Demà el pas al carrer Unió en sentit la Rambla només estarà permès per al transport públic, i persones amb ACIREs Mercat, Sant Jaume i Missió

��Nou carril bus i ACIRE Jaume III

— Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) December 8, 2019

De forma paralela a la peatonalización, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos ha habilitado 30 abonos en el aparcamiento de Plaza Mayor a 65 euros al mes, el primer año, para aquellas personas que disponen de distintivo ACIRE de la plaza del Mercat o bien ACIRE Sant Jaume empadronados en las siguientes calles: Unión, Sastre Roig, Can Jaquatot, Can Pueyo, Hort del Sol, Can Campaner, Rosa, Can Serinyà, Caputxines, Palma, Can Armengol, Sagristia de Sant Jaume, plaza Weyler y la calle Riera.