Dudas y miedos (de padres y niños) sobre salir a la calle

Los niños también son protagonistas de esta cuarentena, y hasta se han llevado sesiones exclusivas de aplausos. Esta semana especialmente se habla de ellos, de lo bien que han llevado no salir de casa en estas semanas y de que, a partir de este domingo, podrán volver a pisar la calle, durante una hora, para jugar, correr y saltar.

En COPE Mallorca hemos hablado con el pediatra Jorge Muñoz sobre las principales consultas que realizan los padres, desde las primeras semanas hasta estas últimas horas en las que ya conocemos en qué condiciones podrán volver a las calles los menores.

Las consultas principalmente son telefónicas, y no solo sobre sintomatología clínica, también sobre cómo los niños sienten este "encierro", como lo llama el pediatra.

Muñoz nos ha contado que "al inicio de todo, la cosa no la llevaban mal y los chavales nos están dando la gran lección de lo bien que saben amoldarse a situaciones nuevas, cómo se acostumbran a no salir a la calle, a seguir las clases online aquellos que puede, pero después de más de un mes, hay muchos cambios en el estado de ánimo". Igual que los adultos "estamos más irascibles, sensibles, lloramos con más facilidad, nos enfadamos más, los niños lo expresan, dependiendo del grupo de edad, con enfados, rabietas a edades que normalmente no se tienen, incluso a algunos se les va la mano hacia los padres y nunca lo habían hecho. También tienen trastornos del sueño niños que siempre han dormido bien, incluso a pasarse en mitad de la noche a cama de los padres buscando cobijo".

Según el pediatra, en la edad preescolar es difícil explicarles lo que está ocurriendo, "pero lo perciben, notan el cambio de situación". En esta edad, con 2 años, es cuando suele quitarse el pañal, y Muñoz asegura que "no es el mejor momento, pero no significa que no puedan intentarlo".

Los padres de bebés de 8, 9 meses también se ponen en contacto con el pediatra porque "tienen problemas de sueño, están comiendo peor, porque llevan más de un mes en el mismo lugar, sin luz, en la misma situación, aunque puedan salir a un balcón o terraza, pero no todos tienen la misma suerte".

Y este domingo llega el momento de salir a la calle. ¿Qué dudas plantean los padres? Muñoz nos ha contado que "muchos padres tienen miedo a salir, es un miedo lógico, es la primera vez que muchos de ellos van a salir a la calle". Incluso son los mismos niños de 9 ,10, 11 años los que le dicen a los padres que no quieren salir. Para el pediatra la clave es hacerlo poco a poco, para que los pequeños salgan sin miedo, ya que todo esto es "demasiado nuevo".