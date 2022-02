La FP Dual en Baleares cumple 10 años con una inserción laboral de los alumnos del 80%

La FP Dual se puso en marcha en Baleares en el año 2021, un modelo que desde hace décadas está en marcha en países del norte de Europa pero que en España no está muy extendido.

Se trata de una modalidad de FP en la que los alumnos acuden durante los dos cursos un tiempo a clase en el centro escolar y completan su formación con experiencia profesional en empresas de sectores muy variados como automoción, comercio, hostelería, administración, electricidad o informática entre otros.

En este proyecto de formación trabajan conjuntamente la Dirección general de FP del Govern y la Cámara de Comercio de Mallorca.

Cristina Julià, responsable del área de Formación de la Cámara de Comercio de Mallorca, reconoce que nos llevan muchos más de 30 años de ventaja pero que se está avanzado señala que no se puede copiar " se trata de coger un modelo lo más aproximado pero ellos son más industriales, nos llevan muchos años de ventaja pero aquí se está apostanto por la calidad y además la nueva Ley de FP va a fortalecer este modelo". También la reforma laboral supondrá cambios como la ampliación de la edad, hasta ahora se podían acoger a este tipo de contratos personas de hasta 25 años.

Este curso hay 15 titulaciones de FP en la modalidad de Dual y 280 alumnos se han matriculado este año aunque no todos acaban pudiendo acceder a la formación en la empresa. Si estás interesado en este tipo de Formación Profesional te cuento que primero debes estar unos meses solo acudiendo al centro y para poder comenzar debes aprobar todas las asignaturas, luego se combina el trabajo en la empresa y la asistencia a clase.





Los jóvenes que consiguen una de las plazas en las empresas cuentan con un contrato de trabajo de entre 12 y 15 meses cobrando el salario mínimo proporcional a las horas que trabaja y la inserción laboral es del 80% cuando en una FP tradicional es del 70-75%. Las empresas que se comprometen consiguen bonificaciones por formar a estos alumnos.

La Cámara de Comercio de Mallorca cuenta con un catálogo de 750 empresas colaboradoras. De cara al futuro se han detectado necesidades de ampliar este tipo de formación en el sector turístico, de automoción, en telecomunicaciones y de instalaciones frigoríficas pero para ello las empresas deben responder comprometiéndose a ofrecer el contrato de aprendiz a esos estudiantes.

El modelo de la FP Dual ha ido creciendo pero reconocen que "no es fácil, no se trata de poner ciclos en marcha porque no solo es crear los cursos, si no de poner en marcha sectores", encontrar empresas que se comprometan a hacer un contrato de formación y aprendizaje durante dos cursos.