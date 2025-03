El debate que hay en los colegios de Baleares por el Día del Padre: "No eres padre un día al año..."

Hoy es San José, Día del Padre, y en COPE Mallorca queremos felicitar a todos los Joses, Josefas, Pepes y Pepas, además de a todos los padres.

Cada vez son más las escoletas y colegios, en la etapa de infantil, que no celebran este día, tampoco el día de la madre, que ya no hacen esas manualidades de manitas estampadas en una postal, un cuenco de arcilla o un colorido jarrón para las flores. El argumento es la diversidad actual de modelos de familia, en las que no siempre hay una figura paterna o materna, para no señalarles como diferentes y prevenir situaciones de acoso escolar o discriminación.

Para incluir a la minoría ¿excluimos a la mayoría? Hablamos de diversidad, de inclusión y de educación, pero ¿nos quedamos en la superficie de los problemas quitando estas celebraciones en las primeras etapas escolares en lugar de profundizar en por qué, con la variedad de familias que hay hoy, sigue habiendo casos de acoso o discriminación por no tener padre, madre, tener dos papás, dos mamás, ser familia monoparental, que uno de los progenitores haya fallecido o que se trate de menores tutelados? La inclusión y la diversidad se educa, trabaja y enseña cada día, en casa y en el cole, y quizá, el Día del Padre sea una oportunidad para normalizar esa variedad.

Regalo del Día del Padre.

El colegio San Cayetano de Palma sigue celebrando la festividad de San José en la etapa de educación infantil, una de sus maestras, nos cuenta qué han preparado en los diferentes cursos.

"Este año hemos hecho una bolsa de tela para regalar a los papás en la que los niños han podido estampar con pintura sus manitas. En cuatro años han hecho un cuadro que han pintado con sus dedos. En cada clase dibujan a sus papás y también es un regalo que le entregan y es una fiesta que a los niños les gusta mucho".

Miriam es la directora de una escoleta de Palma. Nunca han preparado nada especial ni por el día del Padre ni por el día de la Madre. Nos cuenta sus motivos:

"Nunca hemos celebrado el día del Padre ni el día de la Madre. Creemos que no eres padre un día al año sino todos los días del año. El otro motivo es la variedad de familias donde la figura paterna no existe o ha existido y ya no, no tienen porqué realizar algo que van a llegar a casa y no les va a servir de nada".

Regalo del Día del Padre.

Al igual que hay diversidad de opiniones en los centros educativos, también la hay en la calle. Luis ya es abuelo de tres nietos y sus hijas superan la cuarentena. Cree que esto del día del padre es más un tema comercial, pero todavía tiene guardadas algunas de las manualidades que hace más de 35 años le dieron sus hijas tal día como hoy.

"Aunque siempre he creído que estas celebraciones es un invento comercial, recuerdo la cara de emoción que traían los niños cuando venían con sus regalitos. Aún cuando revuelvo los cajones me encuentro alguno que me da pena tirar. Creo que esto es una cosa que depende de los profesores y los colegios".

oPINIÓN DE LA CALLE

Armando es padre de un hijo de apenas dos años. En la escoleta a la que acude su hijo no hacen nada especial por el día de hoy, pero le parece bien la creatividad que fomentan con estos proyectos, en cualquier momento del año.

"Actualmente como padre que mi hijo haga una manualidad para el día del padre como concepto creativo me parece bien aunque no creo que deba ser un día en concreto al año. Tampoco me genera una ilusión especial que se haga una manualidad por el día del padre".

oPINIÓN DE LOS PSICÓLOGOS

Marta Huertas, vocal de psicología educativa del Colegio de Psicología de Baleares.. nos explica que eliminar estos días no siempre es la mejor opción.

"Al final la inclusión no es solo eliminar o modificar lo que puede generar algún tipo de diferencia. Se pueden aprovechar estas fechas con los niños para reflexionar la evolución de los modelos de familia y una oportunidad de aprendizaje porque a veces con estas cosas se invisibilizan tradiciones que para muchas familias son importantes".