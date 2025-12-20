Daniel Arenas, presidente de ABINI, advierte de la nueva estafa inmobiliaria: "Nuestros asociados no envían enlaces a aplicaciones"

La Asociación de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) ha alertado sobre recientes intentos de fraude y suplantación de identidad en el sector inmobiliario. Su presidente, Daniel Arenas, ha explicado que los delincuentes se hacen pasar por agentes profesionales para robar datos personales a través de enlaces maliciosos.

Un enlace para robar datos

El aviso se ha activado tras el caso de una clienta que, según relató Arenas, llamó "muy nerviosa" al descubrir que "le habían robado los datos del móvil". Un individuo se hizo pasar por un agente de Engel & Völkers y le pidió descargar una aplicación para ver un piso, pero el enlace contenía software espía (spyware).

Este tipo de fraudes son especialmente preocupantes porque aprovechan la confianza de los ciudadanos en marcas y profesionales reconocidos" Daniel Arenas Presidente de ABINI

ABINI Pantallazo del mensaje

Arenas ha calificado estos engaños como "especialmente preocupantes porque aprovechan la confianza de los ciudadanos en marcas y profesionales reconocidos". Por ello, ha sido tajante: "Desde nuestros asociados no enviamos enlaces a aplicaciones, vayan con cuidado, por favor", y ha añadido que las agencias "no piden datos personales por canales no oficiales".

Cómo protegerse de la estafa

Comprueben siempre que la persona que les envía información sea realmente esa persona" Daniel Arenas ABINI

Desde la patronal se ha hecho un llamamiento a la prevención. "Solicitamos a los ciudadanos que comprueben siempre y verifiquen que la persona que les está enviando información sea realmente esa persona", ha declarado Arenas, recomendando contactar directamente con la oficina de la agencia para confirmarlo.

Otras recomendaciones clave de ABINI incluyen no descargar enlaces o archivos de remitentes no verificados y desconfiar de mensajes que generen urgencia. El incidente ya ha sido puesto "en manos de la Guardia Civil para que puedan actuar", ha confirmado el presidente de la asociación.