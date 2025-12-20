El Cuponazo de la ONCE riega de millones Ibiza: 9,1 millones de euros repartidos en la isla

A pocos días del sorteo de Navidad en Ibiza se ha adelantado la suerte. Y es que este viernes el sorteo de la ONCE ha dejado un premio mayor de 6 millones de euros y otros 79 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, enla localidad ibicenca de Santa Eulària des Riu.

Santa Eulària des Riu (Ibiza) se ha despertado hoy con la mejor de las noticias. El Cuponazo de la ONCE ha repartido un total de 9.160.000 euros en el municipio, distribuidos en 80 cupones premiados. La lluvia de millones ha sido posible gracias a la labor de Susana González Báez, la vendedora que ha llevado la fortuna a sus vecinos desde su quiosco ubicado en el emblemático Paseo de S'Alamera.Una lluvia de premios en el Paseo de S'Alamera

El sorteo ha dejado un rastro de alegría difícil de cuantificar en emociones, pero muy claro en cifras con un 1 cupón agraciado con el premio mayor de 6.000.000 de euros y 79 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Europa Press La vendedora de la ONCE Susana González BáezSOCIEDAD ONCE

Una trayectoria ligada a la suerte

La responsable de esta hazaña, Susana González, no ocultaba su emoción tras conocer el alcance del premio: "Estoy hecha un flan, la verdad, no me lo esperaba", confesaba poco después de recibir la noticia. Según la vendedora, todo apunta a que la suerte ha recaído en su mayoría sobre clientes habituales de la zona.

Susana es una veterana de la ilusión; forma parte de la plantilla de vendedores de la ONCE desde el año 2005. Aunque ya tenía experiencia repartiendo alegría —previamente había entregado varios 'Sueldazos de Fin de Semana'—, reconoce que esta ocasión es histórica en su carrera.

"Nunca había repartido tanto dinero. He hecho feliz a más de uno hoy, y eso es lo que más me satisface", aseguraba emocionada.

Este importante premio reafirma la labor social de la ONCE y la conexión de sus vendedores con la vida cotidiana de los barrios, convirtiendo un viernes ordinario en una fecha inolvidable para decenas de familias en Ibiza.