Culpables de asesinato por arrojar a su recién nacida a un contenedor en Porto Cristo: Prisión permanente y una acusada en fuga

En la Audiencia Provincial de Baleares el Tribunal del Jurado dictaba ayer tarde un veredicto de culpabilidad contra Y.M.L., G.P.G. y R.M.L., los tres acusados de acabar con la vida de una recién nacida en noviembre de 2023 en Porto Cristo (Manacor). Tras las deliberaciones, el jurado ha sido tajante: los hechos constituyen un delito de asesinato ejecutado con plena consciencia de la muerte que iban a provocar.

Un plan para acabar con la vida del neonato

Según el relato de hechos probados, la principal acusada se puso de parto en un coche el 3 de noviembre de 2023. Tras dar a luz a un bebé que nació con vida, acordó con su cuñado, G.P.G., deshacerse de él. El jurado sostiene que ambos eran "plenamente conscientes" de que la pequeña estaba viva y que, al arrojarla a un contenedor de basura en una tarde fría de noviembre y en un lugar insalubre, el resultado inevitable sería su fallecimiento.

La madre no solicitó asistencia médica en ningún momento y, de acuerdo con el veredicto, buscó deliberadamente el desamparo de la menor para alcanzar su muerte.

Omisión del deber de socorro y ensañamiento

La tercera acusada, R.M.L., ha sido declarada culpable de un delito de omisión del deber de socorro. Los miembros del jurado han destacado que la recién nacida se encontraba en una situación de "peligro manifiesto y grave" y que la acusada, pudiendo haber llamado a una ambulancia o a la Policía sin riesgo alguno, decidió no auxiliarla.

El jurado ha sido contundente al rechazar cualquier posibilidad de indulto o suspensión de las penas para los tres implicados, subrayando la especial vulnerabilidad de la víctima, quien estaba totalmente incapacitada para defenderse.

Busca y captura para la madre e ingreso en prisión para el cuñado

Ante la no comparecencia de la madre (Y.M.L.) para escuchar el veredicto, la magistrada presidenta ha ordenado su busca y captura inmediata para que sea puesta a disposición judicial.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión para el cuñado, G.P.G., medida que la magistrada ha aceptado. El condenado era conducido al centro penitenciario por agentes de la Policía Nacional.

Petición de Prisión Permanente Revisable

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de la pena máxima: prisión permanente revisable para la madre y el cuñado por el delito de asesinato. Para R.M.L., la Fiscalía solicita una pena de doce meses de multa.

Se espera que la sentencia definitiva, que fijará los años de condena exactos, sea dictada por la magistrada de la Audiencia Provincial en los próximos días.