No es culpa tuya (ni suya): esto es lo que realmente pasa con los adolescentes en verano

El verano puede ser un momento complicado para muchas familias con hijos adolescentes. El calor, la falta de rutinas y el exceso de tiempo libre alteran los hábitos y, en el caso de los más jóvenes, puede provocar situaciones difíciles de gestionar. Así lo ha explicado en nuestros micrófonos de COPE el pediatra Jorge Muñoz, especialista en adolescencia, quien ha abordado cómo afrontar esta etapa con serenidad y acompañamiento.

No es rebeldía, son hormonas

“El verano no solo les afecta a ellos, también a los padres. Pero es verdad que en los adolescentes se junta todo: el cambio hormonal, psicológico y una gran cantidad de tiempo libre”, ha asegurado Muñoz. “Y si a eso le sumas que muchos están solos porque los padres trabajan, se complica aún más”.

Según el doctor, la adolescencia es una etapa de transición, "como cuando los niños pasan de bebés a pequeños con dos años, pero con más complejidad. No es una enfermedad, aunque a veces lo parezca. Tiene un inicio y un final". Sin embargo, hoy día —añade— es más difícil de gestionar por un factor clave: la tecnología.

“Antes estábamos más protegidos, no teníamos tanta información ni tanta exposición como ahora. Hoy están hiperestimulados, con acceso constante a redes sociales, videojuegos y pantallas. Y eso afecta a su desarrollo emocional y social”, apunta Muñoz.

Ante esta realidad, el pediatra recomienda actuar con coherencia y sobre todo con paciencia. “La clave está en el ejemplo. No se trata de prohibir, sino de acompañar y aconsejar. Si tú llegas a casa y lo primero que haces es mirar el móvil, no puedes pedirle a tu hijo que no lo haga. Somos un espejo para ellos”.

Para Muñoz, es fundamental establecer límites saludables, promover actividades fuera de casa y fomentar el contacto humano. “No todo tiene que ser consumo. Un paseo, una charla o quedar con amigos puede ser más enriquecedor que pasar horas delante de la pantalla”.

Del amor al odio en segundos

El pediatra también ha insistido en que, aunque el carácter adolescente pueda ser explosivo —“son como una gaseosa: en un momento te odian y al siguiente te abrazan”—, lo importante es no juzgar y mantener la calma. “Escuchar y no reaccionar en caliente es difícil, pero esencial. Si los adultos llegamos a casa con estrés, todo se multiplica”.

Muñoz ha recordado que esta etapa también puede ser maravillosa. “A mí me fascinan los adolescentes. Son graciosos, intensos, y si les das cariño, responden. Hay que estar ahí, aunque cueste. No es fácil, pero sí muy necesario”.