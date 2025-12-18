Cristina Gil, diputada de PP balear: "No podemos aceptar que en España haya mujeres que vivan en una cárcel de tela"

El PP Balears ha presentado en el Parlament una proposición no de ley con el objetivo de combatir diversas prácticas que, aseguran, son "contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas". Entre ellas se incluyen la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

La diputada popular Cristina Gil ha querido subrayar que esta iniciativa "no va contra ninguna religión, sino claramente a favor de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres". En este sentido, ha defendido que se deben perseguir todas las "prácticas que vulneren nuestros derechos y nuestros valores constitucionales".

El burka, "una cárcel de tela"

La proposición pone el foco en el uso del burka y el niqab, que considera "símbolos de sumisión que no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada". En palabras de Gil: "¿Cómo podemos aceptar el nombre de una supuesta diversidad, que se tolere en España, que haya mujeres que vivan en una cárcel de tela?". Por ello, el texto defiende que su uso no debe permitirse en edificios públicos.

Desde el PP argumentan que el uso del velo integral es una forma de opresión incompatible con los valores de la Constitución Española, que "es muy clara cuando proclama la igualdad entre mujeres y hombres". La diputada ha añadido que "la libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres".

EFE Mujeres afganas vestidas con burka

Otras formas de violencia de género

La iniciativa aborda también la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles, calificándolos como "formas extremas de violencia". "Estamos hablando de auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año", ha denunciado Gil, quien insiste en que "no existe ninguna tradición cultural que pueda estar por encima de los derechos humanos".

La diputada popular ha recordado que "muchos países de nuestro entorno europeo como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza ya han legislado para prohibir el velo integral en espacios públicos", principalmente por razones de igualdad y seguridad. "España no puede quedarse atrás cuando se trata de defender los derechos humanos", ha apostillado.

Petición al Gobierno de Sánchez

El texto del PP insta al Parlament a declarar que estas prácticas son contrarias a los valores de nuestra sociedad y exige su "persecución y castigo". Además, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública.

Finalmente, Gil ha defendido que las instituciones tienen la "obligación moral y legal" de proteger a las mujeres frente a la opresión, y ha lanzado un dato contundente para cerrar su intervención: "Cada 7 segundos una niña es obligada a casarse en el mundo. No podemos mirar hacia otro lado".