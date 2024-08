El Consell compra un inmueble para crear el centro de crisis para víctimas de violencia sexual

El Consell de Mallorca ha adquirido en la torre de Asima en Palma un inmueble por el valor 435.000 euros, para poner en marcha dentro de este año el centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual recogido en la Ley de Libertad Sexual (Ley del 'Sólo sí es sí'). Una compra ha contado con fondos procedentes del mecanismo europeo Next Generation.



La adquisición no agota el total de la ayuda de los fonods, de manera que el Consell podrá utilizar el resto de los recursos para adaptar el espacio y realizar el resto de pasos necesarios para su puesta en funcionamiento. Un centro que se encuentra junto a una comisaría de la Policía Nacional, en el polígono de son Castelló. Una compra que ha asegurado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "no ha sido nada facil" debido a lo que planteaba el gobierno de la legislatura anterior y que firmó "a poco días de acabar con el mandato en la entidad." Galmés ha asegurado que con esta compra de este establecimiento se ofrecerán "nuevos servicios para las personas que sean víctimas de agresión sexual."

El conseller de Presidencia, Antoni Fuster ha incidido en que el objetivo es "paliar los efectos de la agresión" pero sobre todo "encaminar a la mujer hacia su plena recuperación". En este sentido, ha destacado la "inmediatez y la seguridad, la confidencialidad, la intimidad, la accesibilidad, el seguimiento y la coordinación con otros servicios" como sus principales valores. El conseller también ha destacado el hecho de que el centro se encuentre junto a una comisaría de la Policía Nacional, en el polígono de son Castelló, además de tener conexión directa con el metro y red de autobuses.





PLAZAS DISPONIBLES

El espacio, de unos 350 metros cuadrados, se ubica en la planta 13 de la Torre Asima, en el polígono de Son Castelló. Según el Consell, necesita algunas adaptaciones pero no una remodelación integral. "Está prácticamente para entrar", aclaraba Fuster. En cuanto a las plazas y a los trabajadores que estarán en el centro, asegura Fuster que está por definir después de que la compra del inmueble haya sido tan reciente, pero indica que se definirá lo antes posible.