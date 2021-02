Conoce los plazos, novedades y bonificaciones de los impuestos de circulación y de residuos en Palma

Si vives en Palma, el próximo mes de marzo comienza el plazo voluntario de pago de los impuestos de circulación y de residuos. Hay que recordar que no llegan los recibos a tu casa ya que, si no has domiciliado o fraccionado su pago, todo el trámite se hace a través del sistema de cartero virtual. Hasta el mes de diciembre había plazo para hacerlo ya que se aplica al año siguiente de la solicitud. Si eres familia numerosa sí puedes solicitar aún la bonificación del IBI hasta el 31 de marzo.

Novedades

Este año, por la situación económica, el Ayuntamiento de Palma ha ampliado un mes más el periodo voluntario de pago: del 15 de marzo al 15 de junio. Otra de las novedades es que si se te han acumulado recibos sin pagar, se pueden fraccionar las deudas sin aval hasta los 15.000 euros. Martí Siquier, Coordinador general de Hacienda de Palma, explica que también hay bonificaciones para el IBI: por un lado para familias numerosas y por otro para aquellos edificios plurifamiliares o viviendas unifamiliares donde se han instalado sistemas de autoconsumo de energías renovables.

IBI

Aunque ya se ha pasado el plazo para pedir el pago a la carta, si ya lo tienes pedido de años anteriores este mes de febrero comienza el pago de los tributos que hayas fraccionado como el IBI. Hay varias modalidades: en un pago único que se pagaría de septiembre a noviembre, trimestral o mensualmente de forma que te cobran 8 cuotas desde febrero a septiembre y una regulación en octubre. Hay que recordar que si no se pagan los impuestos dentro del plazo se aplica un recargo del 5% que va subiendo hasta el 20%.

Bonificaciones

En cuanto a las bonificaciones, en el impuesto de circulación se mantienen en el 75% para los vehículos eléctricos, del 50% para los híbridos o de gas y la exención total para las personas con minusvalía a partir del 33%.