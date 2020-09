La comisión de expertos no dirime responsabilidades políticas tras la explotación de menores en Mallorca

Tras el escandalo de los casos de explotacion sexual de menores tutelados que saltaba el pasado mes de enero, este miércoles la comisión de expertos ha presentado su informe, que ha llegado más de seis meses después de la creación del órgano, a pesar de que debía haber presentado conclusiones 90 días después. Ha propuesto crear un centro especializado "abierto, donde ofrecer tratamientos y ayudar a las víctimas a superar ese trauma y a prevenir que puedan volver a tener esa problemática". Tendrá ocho plazas y estará fuera de Palma. Podria empezar a funcionar ya en octubre.

Esta es una de las principales propuestas de la comisión de expertos, que se creó a raíz de la detección de varios casos de explotación de menores protegidos por el Consell de Mallorca. El presidente del IMAS, Javier de Juan, ha explicado que en estos centros se ofrecerán tratamientos especializados y se ayudará a las víctimas a superar ese trauma y a prevenir que puedan volver a caer en esa problemática. Ya se está formando a los profesionales que trabajarán en él y que espera que pueda empezar a funcionar en octubre.

La coordinadora de la comisión de expertos, que recordamos se creó el pasado marzo para evitar la comisión de investigación, estos profesionales están especializados en diversos ámbitos, ya que asegura que no hay que olvidar que hay víctimas que también son varones, del colectivo LGTBIQ y niños pequeños.

Otra de las propuestas de la comisión es la creación de un programa de mentoría con jóvenes extutelados. La coordinadora de la comisión, Noemí Pereda, ha explicado que hay muchos 'lober boys' que se encargan de captar a niños tutelados, por lo que de esta manera se les pondrá en contacto con jóvenes que han pasado por la misma experiencia.

EL IMAS RECONOCE MARGEN DE MEJORA

De Juan, por su parte, ha reconocido que faltó "visión de conjunto" que permitiese analizar la evolución de la problemática para articular recursos especializados. El presidente del IMAS ha admitido que falló suponer que un menor que está dentro del sistema de protección ya está a salvo de "todos los peligros".

El IMAS informó el pasado 13 de enero de 16 casos de explotación sexual infantil a menores tutelados, 15 chicas y un chico, de los 278 adolescentes tutelados por centros del IMAS. Los datos se hicieron públicos tras la denuncia por parte de una menor tutelada de una violación grupal en Nochebuena de 2019, en Palma.

LA OPOSICIÓN REPROCHA QUE LA COMISIÓN NO TRATE LOS CASOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Los grupos de la oposición en el Consell de Mallorca han criticado que el informe elaborado por la comisión de expertos sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados por el IMAS no haya abordado los casos concretos ocurridos en Mallorca ni las responsabilidades políticas.

Tras la reunión este miércoles del consejo rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, IMAS, donde se ha presentado el informe de conclusiones de los expertos sobre explotación sexual de menores tutelados, la consellera del PP Catalina Cirer ha criticado que no hayan abordado "la problemática que generó esta comisión, los casos concretos de abusos", conocidos a principios de año. Cirer ha insistido en que la comisión de expertos surgió "de unos hechos muy graves", la explotación de 16 menores, y el informe "aborda la cuestión de forma general y no el problema de las menores tuteladas por el IMAS".

Según Cirer, "en ningún momento se revisa lo que ha pasado con estas menores y de qué forma se asumirán consecuencia técnicas o políticas". Ha criticado que "se quite importancia a lo ocurrido en Mallorca", en un informe que señala que la explotación infantil ocurre en todo el mundo. Cirer ha dicho estar decepcionada porque los expertos no hayan profundizado en el problema concreto de Mallorca y en cómo conseguir proteger a los menores y "evitar que estén en un centro o tutelados por la administración peor que en su entorno familiar".

La portavoz de Pi, Xisca Mora, también ha echado en falta un análisis de "la actuación política" y ha pedido información sobre cómo se había actuado con las víctimas y qué pasos se han dado para que no ocurra de nuevo. Según Mora, que los profesionales del ámbito de la protección pidan un refuerzo de los protocolos "es una prueba de que algo estaba fallando" y ha destacado que uno de los fallos detectados sea la tardanza desde que se detecta un caso hasta que se actúa.

También ha echado en falta que la comisión de expertos no haya hablado con Fiscalía de Menores y con otras administraciones, cuando ha habido falta de coordinación entre ellas y ha reivindicado la petición expresada por los propios menores de estabilidad y que no se les cambie de centro. Mora cree necesario que se refuercen los servicios de atención de los municipios con psicólogos, para evitar que los menores lleguen a los centros de tutela. La portavoz del Pi espera que el informe "no sirva como descarga de responsabilidades" y que sea un plan de actuación abierto al que la oposición puedan realizar aportaciones.

Por parte de Ciudadanos, la portavoz, Beatriz Camiña, ha insistido en reclamar responsabilidades políticas por los casos detectados y ha criticado que el informe de los expertos haya estado "dos meses paralizado en un cajón cuando estaba listo el 16 de julio". De una primera lectura, Camiña concluye que las recomendaciones "son reivindicaciones que los profesionales del IMAS llevaban haciendo desde hace tiempo". "¿Hace falta un escándalo para que el IMAS escuche a sus profesionales?", ha cuestionado, y ha anunciado que Cs seguirá pidiendo una comisión de investigación para dirimir "las responsabilidades de los dirigentes políticos a la hora de tomar decisiones".

Camiña ha tildado de "grave" que el presidente el IMAS, Javier De Juan "no quiera dar los datos de cuantas menores más han sido víctimas de explotación y pederastia".

El conseller de Vox Pedro Bestard ha dicho que, con este informe, "De Juan ha disparado el último bote de humo que tenía para tapar este escándalo, y cuando se disipe se tendrá que dar de bruces con la realidad". Ha criticado que haya querido "dar un carpetazo al problema de prostitución en el IMAS" alegando que es de toda la sociedad y que ocurre en todo el mundo y "sin ir a la raíz del problema: qué ha pasado, dónde ha pasado, ha habido un red de explotación de menores que envolvía al IMAS, quiénes son los últimos responsables y quiénes han fallado en los casos de explotación de menores", ha cuestionado.

Bestard ha destacado que la coordinadora de la comisión de expertos, la doctora Noemí Pereda, le ha respondido que considera necesario que se realicen auditorías del IMAS, y ha recordado que Vox lo ha defendido en dos mociones que el gobierno insular ha rechazado