Colapsa la OSP entre Madrid y Menorca

La conexión entre Madrid y Menorca se complica. Con la saturación de las plazas por la OSP, las únicas opciones que quedan son a partir de un precio disparatado o bien haciendo escala pero pasando casi un día entero en el aeropuerto. Es por ello que las agencias de viajes denunciaron la falta de plazas en la ruta aérea Menorca-Madrid, que a partir del 1 de noviembre vuelve a operar en régimen Obligación de Servicio Público.

Ahora ya es imposible encontrar billetes para viajar en vuelo directo a la capital de España hasta el 10 de noviembre. Pero este colapso en la conexión se viene produciendo desde hace días por la gran demanda de viajeros del Imserso y otros programas de turismo sénior, que copan gran parte de los asientos. Ello provoca que residentes en Menorca con necesidad de viajar a la capital tengan que renunciar o pagar muy caras las alternativas al verse obligados a hacer escalas.

Pedro Fiol, presidente de AVIBA ha explicado en COPE que esta OSP no cubre las necesidades reales de Menorca. "No esta cubriendo la necesidad del mercado y de la demanda. La OSP está para mantener la conectividad en temporada baja y no está dando solución a ello. Si alguien tiene que viajar para trabajar o para alguna emergencia a la capital o a la isla, no tiene ninguna alternativa real para hacerlo."

ALTERNATIVAS

Y es que asegura Fiol que tiene que haber un replanteamiento de la OSP de Menorca y su conexión con Madrid ya que no solo afecta a los pasajeros o interesados en realizar este viaje, también a las agencias. "Se deben poner más frecuencias o aviones de más capacidad, ahora se realiza con aviones de Air Nostrum de 100 plazas y resulta insuficiente. No puede ser que durante días y semanas el pasajero no tenga la oportunidad de poder viajar en esta ruta."

Con las plazas agotadas, las pocas alternativas que quedan para realizar esta ruta es fuera de la OSP con precios muy elevados o bien realizando escalas. ¿Cuánto costaría un vuelo a Madrid haciendo por ejemplo parada en Barcelona? "El precio de una conexión con Madrid haciendo escala en Barcelona podría ser de 50 o 60 euros más a los que hay que sumarle la tarifa de conexión con Madrid que puede alcanzar los 100 euros. Además, debido a las diferentes tarifas de gestión y si añadimos equipaje, podemos estar hablando de cerca de los 200 euros."