Chechu Enrique, de JUPOL Baleares: "Nadie quiere venir a las islas. En Ceuta, un policía cobra 600 euros más que uno de Baleares"

El sindicato JUPOL ha exigido este jueves al Ministerio del Interior un aumento urgente de dos conceptos la indemnización por residencia y la revisión al alza del baremo de méritos en las Islas Baleares para frenar la fuga de agentes.

La organización sindical ha advertido de la grave situación que atraviesan las plantillas policiales en la Jefatura Superior de las Islas Baleares. "Faltan 350 agentes en las islas", según cuantifica Chechu Enrique, de JUPOL Baleares, que lamenta "somos plantilla de paso, nadie quiere venir aquí por la carestía de la vida. En Ceuta, un policía cobra 600 euros más que uno de Baleares".

Jupol tilda la situación de insostenible y asegura que está provocando “una crisis estructural en materia de personal” en Baleares, donde resulta "extremadamente difícil cubrir las vacantes disponibles".

El sindicato lo atribuye a que Baleares es un destino poco atractivo para los agentes por la carestía de la vida y, especialmente, por el elevado precio de la vivienda, con lo que el archipiélago se ha convertido en un lugar de paso para agentes que se ven obligados a aceptarlo como destino "de manera forzosa tras sus procesos de formación".

La mayoría de estos policías solicitan el traslado en cuanto cumplen los plazos mínimos de permanencia, algo que "impide consolidar equipos experimentados y afecta directamente a la calidad del servicio policial en una comunidad que recibe cerca de 19 millones de turistas al año”, advierte Jupol.

La organización sindical recuerda que la indemnización por residencia que perciben actualmente los agentes está “totalmente desfasada y es insuficiente” para afrontar el elevado coste de la vida en el archipiélago.

En un escrito a la Dirección General de la Policía instan a promover ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda "un aumento sustancial de este complemento económico", así como el incremento del baremo de méritos de todas las plantillas de la Jefatura Superior de Baleares, modificando las órdenes vigentes para favorecer la llegada y permanencia voluntaria de agentes en las islas.

Jupol reivindica estas medidas como “imprescindibles para garantizar la estabilidad, la eficacia y la continuidad del servicio policial en Baleares” y reclama al Gobierno que actúe con responsabilidad para asegurar que la Policía Nacional pueda cumplir con sus funciones en condiciones adecuadas.

El sindicato ha recordado que hace años que la plataforma Unisep, de la que forma parte, denuncia la necesidad de actualizar las indemnizaciones por residencia y mejorar las condiciones laborales de todos los servidores públicos destinados en el archipiélago.