El Centro Libertas desvela la realidad de la violencia sexual en Mallorca: casi 300 mujeres atendidas en un año

El Centro Libertas para víctimas de violencia sexual ha atendido a 293 mujeres en Mallorca durante su primer año de funcionamiento, según ha informado el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster. Este recurso, que opera las 24 horas del día durante todo el año, ha confirmado que la violencia sexual es una realidad constante que afecta a mujeres de todas las edades, especialmente a las más jóvenes.

El perfil de la agresión: en entornos de confianza

Uno de los datos más reveladores del informe es que cerca de un 60 % de las agresiones se producen en los denominados "entornos seguros", es decir, por parte de personas conocidas de la víctima, ya sea del ámbito familiar, de amistad o laboral. Fuster ha destacado que, en contra de lo que podría pensarse, la incidencia de estos ataques "es totalmente estable", sin picos estacionales en verano o en meses concretos.

Otro aspecto significativo es que más del 65 % de las mujeres que acuden al centro lo hacen por agresiones sufridas en el pasado. El conseller explica que esto se debe a que "a veces las mujeres necesitan su tiempo, su espacio, su convicción personal y su fuerza interna para denunciar", un proceso que las instituciones deben comprender y respetar. Fuster también ha reconocido que es posible que aún exista "miedo o vergüenza" a la hora de pedir ayuda, especialmente si la agresión se da en un ámbito cercano.

Un servicio de apoyo integral

El centro Libertas ofrece un "servicio integral" a las víctimas, proporcionando todo el apoyo necesario en diferentes ámbitos. Esto incluye "atención psicológica, asesoramiento jurídico social y también acompañamiento judicial" durante el tiempo que sea necesario. Actualmente, 96 mujeres de las 293 atendidas se mantienen en procesos activos y continúan recibiendo atención especializada en el centro.

No están solas" Toni Fuster Conseller de Presidencia del Consell de Mallorca

Fuster ha enviado un mensaje claro a las mujeres que puedan estar sufriendo esta situación: "No están solas", y ha recordado que "hay una institución que se llama Consell de Mallorca que está para ayudarles, para protegerles y para dar una segunda oportunidad a la vida”. El nombre del centro no es casual, como ha señalado el conseller: "Queremos que las personas que entren por la puerta que pone Centro de Libertas entiendan que a partir de ahí empieza también su libertad".

Queremos que las personas que entren por la puerta entiendan que a partir de ahí empieza también su libertad" Toni Fuster Conseller de Presidencia del Consell de Mallorca

Prevención y concienciación como base

Más allá de la atención directa, el Consell de Mallorca también trabaja en la prevención y la educación. A través de la Dirección Insular de Familias, se llevan a cabo "campañas constantes de sensibilización" en diversos ámbitos, con especial atención a aquellos donde puede existir un factor de riesgo. Estas campañas no solo se centran en la violencia sexual, sino en todo tipo de violencias.

Para Toni Fuster, la solución a largo plazo para erradicar esta lacra social reside en la educación y los valores. "La base de todo, al fin y al cabo, es la concienciación", ha afirmado. Ha concluido que el camino pasa por "educar a nuestros niños, a nuestros hijos, transmitiendo unos valores que en algunos casos, pues, desgraciadamente, no se dan".