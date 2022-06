Caos en el Ponent de Mallorca por un atasco kilométrico de 3 horas en la autopista de Andratx

Caos durante toda la tarde en la autopista de Andratx. Las largas retenciones, a causa de un accidente en Costa d'en Blanes, ha hecho que hasta 17 taxis de Andratx de una flota de 35 se hayan quedado atrapados en un atasco kilométrico durante casi 3 horas. Lo que ha provocado que los clientes hayan perdido sus vuelos.

Ante la situación desde Radio Taxi Andratx se ha solicitado la ayuda a los taxistas de Calvià y Palma. Su presidente, Miguel Ángel López ,ha explicado a COPE que las colas kilométricas han llegado hasta el molino de Santa Ponsa, "es imposible que se pueda dar servicio como toca", lamenta el presidente de los taxistas.

"Estamos desbordados por diferentes situaciones- explica el taxista de Andratx- por el tráfico, por los precios de los coches de alquiler, de los autobuses y los taxistas estamos al límite, sin días libres dando lo que podemos y más y encima criticados".

"Hoy hemos tenido que pemitir cargar con retorno a taxistas de Palma y Calvià porque era imposible dar servicio". López está en permanente contacto con el Ayuntamiento de Andratx para informar "porque se pueden recibir quejas de clientes".

"En Andratx hay dos coches averiados, un conductor enfermo y otro en el hospital tras un grave accidente. Trabajamos mucho y me gustaría que los responsables políticos, el Director general de transporte y el conseller se reuna con la FELIB y con los consistorios y que se tomaran decisiones", reclaman desde Andratx.

El presidente de los taxistas de Andratx defiende que cada municipio se dedique a cargar solo en su localidad y que se pueda dar servicios a los que vayan a otro municipio a descargar siempre que ese servicio vaya hacia su municipio de origen, así será la única manera de que este verano arreglemos esta situación lo mejor posible", plantea López.

Hora y media para llegar al aeropuerto "un día con suerte"

"LLevo 23 años de taxista y cuando empecé con carreteras infinitamente peores, sin tanta autopista, se tardaba desde Andratx al aeropuerto una hora y cinco minutos, ahora el día que tienes suerte tardas una hora y media. Si antes te daba tiempo a hacer 30 servicios en un día ahora no llegas a 15".

"El problema no es que no haya taxis el problema es que el tráfico esta insorpotable y es el mayor problema de la isla en el futuro. No se va a poder mover nadie". Hacer un carril especial para transporte público es ya inviable, señala Miguel Ángel López, es muy tarde en plena temporada eso es imposible. "La única solución es que se impliquen todos los taxistas en hacer las máximas horas posibles porque somos un servicio público y nos debemos al cliente aunque nosotros estemos sin tiempo para ver a nuestras familias ni pasar un día de descanso".

Ante la posibilidad de autorizar más VTC añade "es un tema recurrente pero estamos haciendo nosotros los servicios porque las VTC no llegan. "Si meten más coches, más atasco habrá, no es la solución". Lo primero que hay que trabajar es en la eficiencia de los coches que ya hay. En este sentido cree que no se puede dar un servicio eficiente en un municipio con 5 ó 6 emisoras.

Ante la sitaución vivida esta tarde, los hoteles de la zona han llamando a la emisora reclamando las reservas de sus clientes que no se pueden cubrir.

El exceso de demanda de taxi afecta a casi todos los municipios, de hecho, desde Santanyí se ha hecho una llamada similar a la de Andratx.

