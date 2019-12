Caos en las primeras horas de los cambios en la EMT de Palma

Las primeras horas del cambio de la EMT de Palma está provocando las críticas y quejas de los usuarios. El alcalde de palma, José Hila, pedía hace unos días comprensión por la adaptación a los cambios. Pero hoy las redes sociales echan humo. Los usuarios se muestran muy críticos, los hay que han llegado tarde al trabajo.

@EMT_Palma Buenos días, Hoy por vuestro cambios innecesarios he llegado tarde a mi trabajo. Y encima teniendo que esperar 15 minutos al nuevo ( bus 47). Yo tengo que llegar a mi trabajo antes de las 6:30 am. Que tengo que comprarme un patinete para llegar a mi trabajo a tiempo?

Solía coger la L5 a las 6:15 o 6:20 am. desde calle Ramon y Cajal para venir a Sa Taulera. Hoy me quede en shock cuando el conductor se quedó en plaza progreso. Y ahora resulta que tengo que tomar el L47 que tarda más tiempo en pasar..Díganme cómo le hago, por que esto es un caos

@EMT_Palma me podeu dir com puc arribar a la feina a les 7.30 al polígon de Son Fuster si el primer bus de la línia 33 parteix a les 7.11 des de Son Espases? Pensau en els treballadors? A quina hora comença a fer feina el vostre gerent? Jo a les 7.30 (avui no gràcies a vosaltres)