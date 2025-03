Cambios en la frecuencia del tren y metro de Mallorca: " Sería buena idea..."

Desde que es gratuito el numero de usuarios del metro y del tren han aumentado mucho. Son numerosas las quejas de usuarios que se quejan de que en hora punta los trenes van desbordados. Sandra se queja de que siempre esta muy lleno a primera hora de la mañana:

"Vengo casi todos los días sobre las 6 de la mañana y siempre está lleno. Deberían haber cuatro trenes porque viene desde Manacor, pero cuando llega a Inca ya va la gente de pie hasta Palma".

Aunque mejor suerte suele tener Khaterine cuando llega a Palma a las 11 de la mañana: "Vengo de Binisalem y hay días que va bien y otros días hay mucha gente. Creo que poner más horarios sería buena idea".

Esta saturación del servicio en hora punta se espera que cambie desde este jueves. José Luis Mateo, conseller de movilidad, ha anunciado refuerzos de los servicios desde este mismo jueves en las conexiones entre Palma e Inca y en el metro a la Universitat.

"Incorpora a partir de este jueves nuevos servicios que reforzarán el tren y el metro en hora punta. En el tren, entre Palma e Inca y en el metro a la UIB, que de hecho ya había incorporado refuerzos a primera hora de la mañana. Este refuerzo va a suponer unas 3.500 plazas más en hora punta".

DETALLES DEL REFUERZO

El refuerzo es posible por la llegada de cinco nuevos trenes que ya han pasado el periodo de pruebas y la homologación. La directora general de movilidad, Lorena del Valle, explica que se trata de nuevos servicios que reforzarán el horario de tren y metro en hora punta, con lo que los usuarios cuentan con más frecuencias y más capacidad en franjas de alta demanda.

En el metro, el nuevo refuerzo, en la franja entre las 13.35 h y las 14.35 h, y aumentan la capacidad del servicio en más de 2.500 plazas en tramos de alta demanda. En la programación diaria de tren de lunes a viernes se añaden tres nuevos servicios: dos trenes Inca-Palma con salidas a las 6.08 h y a las 6.38 h, y un Palma-Inca a las 6.00 h.

En cuanto al metro, se añaden dos nuevos servicios entre la Intermodal y la UIB, uno por sentido. El metro que hasta ahora salía de la Intermodal a las 13.55 h se adelanta a las 13.50 h, y se añade un nuevo metro a las 14.00 h.

Abril coge el metro cada día para ir al campus y aunque ella va por la tarde y no encuentra los problemas de la mañana sí agradece el refuerzo:

"Me parece que era muy necesario porque la verdad que hay mucho flujo de gente y a pesar de que siempre llegaban muy puntuales hacía falta modernizar las instalaciones. Sobre todo los universitarios están hablando muy del refuerzo".

El gerente de SFM, José Ramón Orta, destaca que este refuerzo ya es una mejora del servicio de tren y metro pero la falta de personal les obligara este mes de agosto a seguir reduciendo el servicio un 20%.

Las escaleras, un problema

Las escaleras de acceso a la estación intermodal siguen siendo un quebradero de cabeza. De las cuatro que hay, dos de subida y otras dos de bajada, solo funciona una. Normal que las personas que vienen aquí de forma habitual estén cansadas del tema.

"Estas escaleras casi siempre están rotas", comentaba una usuaria. Otro usuario mencionaba el problema que supone este inconveniente para los mayores: "He venido dos veces esta semana y están rotas, a mi me da igual, pero es por la gente mayor que no puede bajar escaleras".